Дорогу на острове Ольхон начнут ремонтировать в 2019 году

Строить автомобильную дорогу на Ольхоне планируют в 2019 году. О том, что трассу нужно приводить в порядок, говорили еще в августе этого года на совещании под руководством президента России Владимира Путина. Вскоре после этого в региональном министерстве строительства посчитали, что на ремонт дороги от паромной переправы до посёлка Хужир понадобится более 2 миллиардов рублей.