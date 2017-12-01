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14:15 (мск), источник: Комсомольская правда

Дорогу на острове Ольхон начнут ремонтировать в 2019 году

В течение 2018 года подготовят проект по реконструкции.

Источник: Комсомольская правда

Строить автомобильную дорогу на Ольхоне планируют в 2019 году. О том, что трассу нужно приводить в порядок, говорили еще в августе этого года на совещании под руководством президента России Владимира Путина. Вскоре после этого в региональном министерстве строительства посчитали, что на ремонт дороги от паромной переправы до посёлка Хужир понадобится более 2 миллиардов рублей.

— Трассу Баяндай — Еланцы — Хужир отремонтируют на участке с 153 по 159 километр, — сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. — Дорогу покроют асфальтобетоном с усовершенствованным покрытием. При этом разработчики проекта учтут, что дорога находится в особой экологической зоне возле Байкала.

В следующем году подрядчик, которого выбрали во время аукциона 1 декабря, составит проект для ремонта дороги. На это выделят более 3 миллионов рублей.

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