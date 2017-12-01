В Екатеринбург приехали краснокнижные лемуры из Чехии

Как сообщает пресс-служба учреждения, перед появлением на экспозиции лемуры прошли обязательный карантин и поселились в вольере со своим сородичем самцом Альфом.

Кроме того, постепенно проходил процесс знакомства самок с самцом, сначала их селили к Альфу по одной и давали время привыкнуть и адаптироваться к новому соседу. Сейчас же они живут дружным семейством, как и в природе, доминирующее положение в группе сразу заняла взрослая самка.

Лемуры катта издают крики, напоминающие мяуканье, за это их прозвали кошачим лемуром. Катт также называют кольцехвостыми лемурами за полосатый хвост, который используется для зрительной сигнализации.

Из всех видов лемуров катты проводят большую часть времени на земле, несмотря на то, что умеют великолепно лазать по деревьям. Они объединяются в группы по 5−20 особей.

В зоопарке у лемуров разнообразный рацион: фрукты, сок, каши, вареное мясо и рыба. Данный вид обезьян занесен в международную Красную книгу.