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13:17 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе уволили борца с коррупцией, подарившего жене элитную иномарку

УФА, 1 дек 2017. /ИА «Башинформ"/. Подразделение собственной безопасности МВД по Башкортостану завершило служебную проверку в отношении руководителя одного из отделов Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ведомства. Министр внутренних дел по РБ генерал-майор полиции Роман Деев принял решение об увольнении сотрудника из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.

Источник: Башинформ

«В ходе проверки тщательно изучались сведения о работе данного сотрудника, соблюдения им действующего законодательства и служебной дисциплины, — сообщили в пресс-службе ведомства. — Данные служебной проверки УСБ, в которых указывались обстоятельства произошедшего, переданы в следственные органы».

По материалам службы собственной безопасности МВД республики Следственный комитет принял решение возбудить уголовное дело по статье «превышение должностных полномочий».

В пресс-службе СКР по РБ также проинформировали, что в ходе расследования уголовного дела по указанной выше статье задержан 47-летний сотрудник полиции по подозрению в причинении телесных повреждений 29-летнему местному жителю в Стерлитамаке. Является ли задержанный тем самым начальником одного из отделов Управления МВД — не уточняется.

«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается», — прокомментировали в ведомстве.

Как сообщало агентство «Башинформ», высокопоставленный полицейский ходил на допросы сразу в три ведомства республики — прокуратуру, следственное управление и МВД. В отношении начальника отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции началась проверка после резонансного видео, всколыхнувшего всю страну. На нем борец с коррупцией дарит жене дорогостоящий «Мерседес». Женщина радуется, прыгает от счастья. Когда популярным в интернете видео заинтересовалось МВД, обладательница элитной иномарки призналась федеральному телеканалу, что машину она купила сама по системе трейд-ин. С её слов, видеозапись была сделана для семейного архива, и её кто-то украл с мобильного телефона и выложил на всеобщее обозрение.

По информации ГТРК «Башкортостан», высокопоставленный уфимский полицейский Игорь Воробьев ходит на допросы в Следственный комитет, где возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий в ходе полицейской операции в подпольном казино Стерлитамака. У телеканала есть основания полагать, что операцию проводил как раз Воробьев.

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