Омбудсмен предложила снизить возраст наступления полной дееспособности до 14 лет

«Я отношусь к этому положительно. Если можно в 14 лет привлечь к уголовной ответственности, то как же не дать возможность человеку реализовывать себя в позитивной сфере», — сказала Москалькова, комментируя соответствующее предложение участника единого урока по правам человека, который проходит в пятницу в МГИМО.

Причем, отметила омбудсмен, «сегодня с 14 лет (наступает ответственность) — не только за убийство, кражу, но и за те преступления, которые требуют интеллектуального осмысления происходящего, то есть за экстремизм».