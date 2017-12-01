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13:08 (мск), источник: Интерфакс

Омбудсмен предложила снизить возраст наступления полной дееспособности до 14 лет

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU — Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова поддерживает идею снижения возраста полной дееспособности.

«Я отношусь к этому положительно. Если можно в 14 лет привлечь к уголовной ответственности, то как же не дать возможность человеку реализовывать себя в позитивной сфере», — сказала Москалькова, комментируя соответствующее предложение участника единого урока по правам человека, который проходит в пятницу в МГИМО.

Причем, отметила омбудсмен, «сегодня с 14 лет (наступает ответственность) — не только за убийство, кражу, но и за те преступления, которые требуют интеллектуального осмысления происходящего, то есть за экстремизм».

Согласно ст. 60 Конституции РФ в полном объеме дееспособность возникает у лица по достижении им совершеннолетия. Граждане с 14 до 18 лет являются частично дееспособными.

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