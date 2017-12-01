Парковки для инвалидов освободили от иномарок с «красивыми» номерами
Всего за один день автоинспекторы Новосибирска выявили более 30 нарушений правил парковки в местах для транспортных средств инвалидов.
Всего за один день автоинспекторы Новосибирска выявили более 30 нарушений правил парковки в местах для транспортных средств инвалидов.
В рамках Декады инвалидов, которая проходит в Новосибирской области с 1 по 10 декабря, новосибирская Госавтоинспекция провела рейд «Парковка для инвалидов». В течение дня автоинспекторы контролировали выполнение водителями правил стоянки в местах, предназначенных для транспортных средств инвалидов, привлекали нарушителей к административной ответственности, проводили с ними профилактические беседы.
Припаркованные с нарушениями автомобили эвакуировали (при отсутствии водителя) на специальные стоянки. Мероприятие проводилось вблизи социально значимых объектов.
В местах, предназначенных для транспортных средств инвалидов, могут парковаться только инвалиды 1-й и 2-й групп, а также сопровождающие их лица, — говорит начальник
В ходе рейда автоинспекторы выявили более 30 нарушений правил парковки в местах для транспортных средств инвалидов. Всего с начала года за такие нарушения к административной ответственности привлечено более 4500 водителей.
Добавим, что мероприятие было организовано с целью оказания помощи