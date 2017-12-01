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13:11 (мск), источник: VN.ru

Парковки для инвалидов освободили от иномарок с «красивыми» номерами

Всего за один день автоинспекторы Новосибирска выявили более 30 нарушений правил парковки в местах для транспортных средств инвалидов.

Источник: VN.ru

В рамках Декады инвалидов, которая проходит в Новосибирской области с 1 по 10 декабря, новосибирская Госавтоинспекция провела рейд «Парковка для инвалидов». В течение дня автоинспекторы контролировали выполнение водителями правил стоянки в местах, предназначенных для транспортных средств инвалидов, привлекали нарушителей к административной ответственности, проводили с ними профилактические беседы.

Припаркованные с нарушениями автомобили эвакуировали (при отсутствии водителя) на специальные стоянки. Мероприятие проводилось вблизи социально значимых объектов.

В местах, предназначенных для транспортных средств инвалидов, могут парковаться только инвалиды 1-й и 2-й групп, а также сопровождающие их лица, — говорит начальник пресс-службы ГИБДД Новосибирска Сергей Страдымов. — При этом на их автомобилях (спереди и сзади) должны быть размещены опознавательные знаки «Инвалид». За нарушение указанных правил предусмотрен административный штраф 5 тысяч рублей и эвакуация транспортного средства на специальную стоянку.

В ходе рейда автоинспекторы выявили более 30 нарушений правил парковки в местах для транспортных средств инвалидов. Всего с начала года за такие нарушения к административной ответственности привлечено более 4500 водителей.

Добавим, что мероприятие было организовано с целью оказания помощи водителям-инвалидам, которые не всегда имеют возможность припарковать свои машины вблизи социально значимых объектов, так как предназначенные для их автомобилей места занимают водители, не имеющие проблем со здоровьем.

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