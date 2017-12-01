В Башкирии инвалида-эпилептика искали двое суток и нашли на другом конце города

«Сергей ушел из дома 29 ноября и не вернулся. Он и раньше, бывало, уходил, но чтобы так надолго — никогда», — жалуется родственница пропавшего.

«Он инвалид, стоит на учете в ПНД, страдает эпилепсией. Его уходы из дома часто связаны с этим. На этот раз его нашли знакомые на другом конце города. Смотрят — а он ходит по улицам. Привели его домой», — делится Оксана.