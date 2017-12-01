Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Почему Алексей Панин отказался работать с Анной Семенович
На каплях: чем грозит зависимость от сосудосуживающих средств
В ЛНР предупредили о потере контроля над крупнейшими заводами
Европа устала от антироссийских санкций и готова их отменить
Аксенов обратился с просьбой к правительству из-за моста в Крым
Минобороны подтвердило перехват разведчика США над Черным морем Военные раскрыли подробности перехвата американского самолета
«Верка Сердючка» высказалась о запрете гастролей в России
Конец близок: Европе надоело кормить Прибалтику
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
Мария Куликова обрела счастье с новым избранником — СМИ
Адвокат Джигарханяна поведал об обмане Виталины
Бен Аффлек съехался с новой возлюбленной
Российские мужчины выступили против домашнего насилия
Эксперт: у Су-57 есть параметры, не имеющие аналогов в мире
Эвелина Блёданс предстала в прозрачном лифе - СМИ
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Личный опыт: как пережить ремонт
Фоторепортажи
8На Бали проснулся вулкан Агунг
8Поклонение Ким Чен Ыну
13:08 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии инвалида-эпилептика искали двое суток и нашли на другом конце города

В Стерлитамаке родные двое суток искали пропавшего без вести 42-летнего Сергея Никитина, инвалида, страдающего эпилепсией.

Об этом рассказала ProUfu.ru двоюродная сестра пропавшего, Оксана.

«Сергей ушел из дома 29 ноября и не вернулся. Он и раньше, бывало, уходил, но чтобы так надолго — никогда», — жалуется родственница пропавшего.

«Он инвалид, стоит на учете в ПНД, страдает эпилепсией. Его уходы из дома часто связаны с этим. На этот раз его нашли знакомые на другом конце города. Смотрят — а он ходит по улицам. Привели его домой», — делится Оксана.

«С ним все в порядке, кроме эмоционального потрясения вреда он не получил. Сейчас находится дома», — поделилась родственница.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Красивые цифры Рустэма Хамитова: желаемое и действительность
Главного адвоката Башкирии обвинили в злоупотреблениях и семейственности
Всем американским СМИ запретят посещать Госдуму
В Кремле поручили провести президентские выборы без скандалов
В России введут новый стандарт медпомощи пенсионерам
Отдых в Сочи обернулся для Захарченко новым обвинением
Власти КНДР раскритиковали Россию за поддержку санкций
ЦБ обратился в прокуратуру из-за сделок «ФК Открытие»
Россияне могут остаться без абхазских мандаринов
Спорт
Что нужно знать о жеребьевке ЧМ: корзины, участники, трансляция Самая нужная информация о главном событии года
Авто
Безумный тюнинг автосалона в Лос-Анджелесе: фотогалерея Американцы любят автомобили. Иногда эта любовь даже через край. Смотрите фотографии самых-самых машин
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Майкл Дуглас поддержал Кэтрин Зету-Джонс на премьере фильма Супруги посетили показ новой картины «Крестная мать кокаина», где Зета-Джонс исполнила главную роль
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
Как предприниматели и чиновники управляют своей недвижимостью
Загородную усадьбу Наполеона III во Франции продадут за $675 тысяч
В Лондоне построят плавающую церковь с залом для йоги
Леди
В моду вошел трикотажный тотал-лук (фото) Трикотажный тотал-лук вернулся в моду давно и заметно помолодел. Разбираемся, как носить вязаные платья, юбки и брюки в сочетании с другими трикотажными вещами этой зимой
Дети
Принц Джордж попросил скромный подарок у Санта-Клауса Сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон мечтает о полицейской машинке.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь