В Башкирии инвалида-эпилептика искали двое суток и нашли на другом конце города
В Стерлитамаке родные двое суток искали пропавшего без вести 42-летнего Сергея Никитина, инвалида, страдающего эпилепсией.
В Стерлитамаке родные двое суток искали пропавшего без вести 42-летнего Сергея Никитина, инвалида, страдающего эпилепсией.
Об этом рассказала ProUfu.ru двоюродная сестра пропавшего, Оксана.
«Сергей ушел из дома 29 ноября и не вернулся. Он и раньше, бывало, уходил, но чтобы так надолго — никогда», — жалуется родственница пропавшего.
«Он инвалид, стоит на учете в ПНД, страдает эпилепсией. Его уходы из дома часто связаны с этим. На этот раз его нашли знакомые на другом конце города. Смотрят — а он ходит по улицам. Привели его домой», — делится Оксана.
«С ним все в порядке, кроме эмоционального потрясения вреда он не получил. Сейчас находится дома», — поделилась родственница.