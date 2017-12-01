В Петербурге объявили самые благоустроенные районы

На заседании Городского штаба по благоустройству подвели итоги ежегодного городского смотра-конкурса «Лучшее комплексное благоустройство территорий районов Санкт-Петербурга в 2017 году». В конкурсе было выделено 10 номинаций. Эксперты выбирали самый благоустроенный квартал, дворовую территорию, лучшие объекты здравоохранения, образования, культуры, спорта, садово-паркового хозяйства, промышленности и потребительского рынка. Всего участие приняло 170 объектов от всех районов города.

Для составления общегородского рейтинга районы были поделены на группы по площади их территории и близости к центру.

Лучшими районами первой группы стали Калининский и Приморский.

Они не теряют первенство второй год подряд. На втором месте оказался Красносельский район, а третье поделили между собой Выборгский и Фрунзенский.

Во второй группе стал лучшим Московский район.

Второе место вручили Красногвардейскому району, третье место занял Невский район.

В третьей группе лидировал Центральный район, второе место досталось Адмиралтейскому и Петроградскому районам.

А Василеостровский район удостоился третьего места.

Среди пригородных районов лучшими стали Пушкинский и Петродворцовый, на втором месте — Колпинский и Курортный районы, на третьем — Кронштадтский.

— На конкурс были выставлены только объекты, благоустройство которых выполнено по согласованным проектам, при наличии разрешительной документации и ордеров на производство работ, — сообщается на официальном сайте Комитета по благоустройству Петербурга.

МНЕНИЕ.

Красимир ВРАНСКИ, координатор движения «Красивый Петербург»:

— Комитет обязан этим заниматься. Было совещание, подведены итоги. Но рейтинг у меня вызывает некоторые сомнения. Потому что по Калининскому, Приморскому и Выборгскому районам на сегодняшний день как раз поступает больше всего обращений граждан в связи с проблемам благоустройства.

ИНТЕРЕСНО.

Одним из самых благоустроенных объектов культурного наследия эксперты выделили здание «Бутылка» на острове Новая Голландия. Оно было возведено архитектором Штаубертом в 1830 году и долгое время являлось тюремным объектом. Благодаря своей круглой форме и получило название «Бутылка». По легенде, именно отсюда пошло выражение «не лезь в бутылку». Сегодня это место стало модным пространством, где любят отдыхать и петербуржцы, и гости города. Реставрация здания заняла почти два года, а его открытие состоялось прошедшим летом.

КСТАТИ.