В Петербурге объявили самые благоустроенные районы
Городская администрация составила рейтинг по итогам работы за год.
Городская администрация составила рейтинг по итогам работы за год.
На заседании Городского штаба по благоустройству подвели итоги ежегодного городского
Для составления общегородского рейтинга районы были поделены на группы по площади их территории и близости к центру.
Они не теряют первенство второй год подряд. На втором месте оказался Красносельский район, а третье поделили между собой Выборгский и Фрунзенский.
Второе место вручили Красногвардейскому району, третье место занял Невский район.
А Василеостровский район удостоился третьего места.
Среди пригородных районов лучшими стали Пушкинский и Петродворцовый, на втором месте — Колпинский и Курортный районы, на третьем — Кронштадтский.
— На конкурс были выставлены только объекты, благоустройство которых выполнено по согласованным проектам, при наличии разрешительной документации и ордеров на производство работ, — сообщается на официальном сайте Комитета по благоустройству Петербурга.
МНЕНИЕ.
Красимир ВРАНСКИ, координатор движения «Красивый Петербург»:
— Комитет обязан этим заниматься. Было совещание, подведены итоги. Но рейтинг у меня вызывает некоторые сомнения. Потому что по Калининскому, Приморскому и Выборгскому районам на сегодняшний день как раз поступает больше всего обращений граждан в связи с проблемам благоустройства.
ИНТЕРЕСНО.
Одним из самых благоустроенных объектов культурного наследия эксперты выделили здание «Бутылка» на острове Новая Голландия. Оно было возведено архитектором Штаубертом в 1830 году и долгое время являлось тюремным объектом. Благодаря своей круглой форме и получило название «Бутылка». По легенде, именно отсюда пошло выражение «не лезь в бутылку». Сегодня это место стало модным пространством, где любят отдыхать и петербуржцы, и гости города. Реставрация здания заняла почти два года, а его открытие состоялось прошедшим летом.
КСТАТИ.
В Городском штабе благоустройства объявили, что стартовал конкурс на лучшее новогоднее оформление Петербурга. Его участники — администрации районов города, органы местного самоуправления, предприятия и организации, а также жители Северной столицы — будут соревноваться в 12 различных номинациях.