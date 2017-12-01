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13:45 (мск), источник: НИА Самара

В Самаре торжественно откроют костел после реставрации

Мероприятие посетит заместитель министра культуры Российской Федерации Олег Рыжков.

2 декабря в 13.00 по адресу: г. Самара, ул. Фрунзе, 157 состоится открытие Польского костела после реставрации. Данный ансамбль католического собора, включающий в себя каменное здание костела «каплица» (молельный дом), надворные постройки (каменный двухэтажный жилой дом) стал участником федерального партийного проекта «Историческая память».

В рамках мероприятия Самару посетит заместитель Министра культуры Российской Федерации Олег Рыжков. Также в мероприятии примут участие временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Дмитрий Азаров и советник директора Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации, заместитель председателя Президиума общественного совета федерального проекта «Историческая память» Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Александр Хинштейн.

Кроме того, в рамках визита состоится ознакомление с ходом ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия федерального значения «Фабрика-кухня завода им. Масленникова, архитектор Е. Н. Максимова, 1932 г.» и на объекте культурного наследия федерального значения «Покровский собор, 1861 г.», сообщает пресс-служба реготделения «Единой России».

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