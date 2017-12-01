В Самаре торжественно откроют костел после реставрации

2 декабря в 13.00 по адресу: г. Самара, ул. Фрунзе, 157 состоится открытие Польского костела после реставрации. Данный ансамбль католического собора, включающий в себя каменное здание костела «каплица» (молельный дом), надворные постройки (каменный двухэтажный жилой дом) стал участником федерального партийного проекта «Историческая память».

В рамках мероприятия Самару посетит заместитель Министра культуры Российской Федерации Олег Рыжков. Также в мероприятии примут участие временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Дмитрий Азаров и советник директора Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации, заместитель председателя Президиума общественного совета федерального проекта «Историческая память» Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Александр Хинштейн.