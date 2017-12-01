Макет Акорды из страз смастерил житель Астаны
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Акорда макет житель Астаны Макет Акорды из страз смастерил житель Астаны. Работа потребовала 60 тысяч камней и целый год времени, сообщает 24.kz.
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Акорда макет житель Астаны Макет Акорды из страз смастерил житель Астаны. Работа потребовала 60 тысяч камней и целый год времени, сообщает 24.kz.
По словам Аслана Оспанова, идея создания такого творения появилась у него давно. Макет практически в точности повторяет оригинал — купол, узоры и даже герб. Признается, что самыми сложными деталями оказались флаг и лестница.
Свою работу мастер мечтает подарить Нурсултану Назарбаеву в честь Дня Первого Президента.
«Много вариантов я пробовал, показал все участки: зелень стразами и блестками, купол, синий и позолоченные узоры на нем. Я хотел показать все это стразами», — житель города Астаны Аслан Оспанов.