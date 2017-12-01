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13:12 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Перед праздниками в Кузбассе проверят качество алкоголя и пиротехники

После около 2 тыс. проверок 52 юридическим лицам отказано в выдаче, продлении и переоформлении лицензии.

Перед новогодними праздниками в Кемеровской области проверят качество реализуемого алкоголя и пиротехники.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, сегодня на территории региона розничной продажей алкогольной продукции занимаются 775 организаций на 4029 объектах. Производством занимаются четыре организации: «Ликеро-водочный завод «Кузбасс», «Мариинский ликеро-водочный завод», «Сибирская водочная компания» и Новокузнецкий ликероводочный завод. Минимальная розничная цена для 0,5 л водки крепостью 40% составляет 205 рублей, коньяка — 371 рубль, бренди — 293 рубля. Минимальная цена для шампанского, игристых вин — 164 рубля за 0,75 л. Качество алкоголя можно проверить и до покупки. Для этого на мобильный телефон можно установить приложение «АнтиКонтрафакт Алко».

Кроме того, на кануне праздников проверят качество реализуемых пиротехнических изделий. Специалисты проверят сертификаты соответствия на реализуемый товар. Представители МЧС проверяют объекты хранения и реализации пиротехнических изделий, а также проведут инструктажи по вопросам применения и использования пиротехники.

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