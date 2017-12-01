Перед праздниками в Кузбассе проверят качество алкоголя и пиротехники

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, сегодня на территории региона розничной продажей алкогольной продукции занимаются 775 организаций на 4029 объектах. Производством занимаются четыре организации: «Ликеро-водочный завод «Кузбасс», «Мариинский ликеро-водочный завод», «Сибирская водочная компания» и Новокузнецкий ликероводочный завод. Минимальная розничная цена для 0,5 л водки крепостью 40% составляет 205 рублей, коньяка — 371 рубль, бренди — 293 рубля. Минимальная цена для шампанского, игристых вин — 164 рубля за 0,75 л. Качество алкоголя можно проверить и до покупки. Для этого на мобильный телефон можно установить приложение «АнтиКонтрафакт Алко».