Перед праздниками в Кузбассе проверят качество алкоголя и пиротехники
После около 2 тыс. проверок 52 юридическим лицам отказано в выдаче, продлении и переоформлении лицензии.
После около 2 тыс. проверок 52 юридическим лицам отказано в выдаче, продлении и переоформлении лицензии.
Перед новогодними праздниками в Кемеровской области проверят качество реализуемого алкоголя и пиротехники.
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Кроме того, на кануне праздников проверят качество реализуемых пиротехнических изделий. Специалисты проверят сертификаты соответствия на реализуемый товар. Представители МЧС проверяют объекты хранения и реализации пиротехнических изделий, а также проведут инструктажи по вопросам применения и использования пиротехники.