Медицинский поезд проедет по Тайшетскому и Нижнеудинскому районам
Врачи передвижного
Врачи передвижного
Оказание медицинской помощи осуществляется с 9:00 до 18:00 часов местного времени. Прием участников и тружеников тыла Великой Отечественной войны проходит ежедневно с 11:00 до 13:00 часов.
Направление на консультацию в ПКДЦ можно получить в муниципальном учреждении здравоохранения. Работники железнодорожного транспорта и пенсионеры отрасли могут получить направление также в негосударственных учреждениях здравоохранения ОАО «РЖД».
Расписание
7 декабря — ст. Камышет,
8 декабря — ст. Юрты,
9 декабря — ст. Бирюсинск,
10 декабря — ст. Облепиха,
11 декабря — ст. Алзамай,
12 декабря — ст. ст. Замзор,
13 декабря — ст. Ук,
14 — 15 декабря — ст. Нижнеудинск.