Медицинский поезд проедет по Тайшетскому и Нижнеудинскому районам

Оказание медицинской помощи осуществляется с 9:00 до 18:00 часов местного времени. Прием участников и тружеников тыла Великой Отечественной войны проходит ежедневно с 11:00 до 13:00 часов.

Направление на консультацию в ПКДЦ можно получить в муниципальном учреждении здравоохранения. Работники железнодорожного транспорта и пенсионеры отрасли могут получить направление также в негосударственных учреждениях здравоохранения ОАО «РЖД».