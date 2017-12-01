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14:20 (мск), источник: Сибинформ.com

Медицинский поезд проедет по Тайшетскому и Нижнеудинскому районам

Врачи передвижного консультативно-диагностического центра «Академик Федор Углов» будут принимать пациентов на станциях ВСЖД в Тайшетском и Нижнеудинском районах Иркутской области.

Источник: РИА "Новости"

Оказание медицинской помощи осуществляется с 9:00 до 18:00 часов местного времени. Прием участников и тружеников тыла Великой Отечественной войны проходит ежедневно с 11:00 до 13:00 часов.

Направление на консультацию в ПКДЦ можно получить в муниципальном учреждении здравоохранения. Работники железнодорожного транспорта и пенсионеры отрасли могут получить направление также в негосударственных учреждениях здравоохранения ОАО «РЖД».

Расписание

7 декабря — ст. Камышет,

8 декабря — ст. Юрты,

9 декабря — ст. Бирюсинск,

10 декабря — ст. Облепиха,

11 декабря — ст. Алзамай,

12 декабря — ст. ст. Замзор,

13 декабря — ст. Ук,

14 — 15 декабря — ст. Нижнеудинск.

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