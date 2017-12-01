В Новосибирске сократилось число разводов
В 2017 году на 100 браков приходится 58 разводов, годом ранее их насчитывалось более 60, об этом сообщает Новосибирскстат.
В 2017 году на 100 браков приходится 58 разводов, годом ранее их насчитывалось более 60, об этом сообщает Новосибирскстат.
В Новосибирске сократилось число разводов, рассказали статистики Новосибирскстата.
За первые 9 месяцев 2017 года в Новосибирской области было зарегистрировано 16723 брака и 9720 разводов.
«Таким образом, на 100 браков приходилось 58 разводов», — пояснили статистики.
В 2016 году разводов было почти на 7% больше (расходились 62 пары из 100).
Кроме того, Новосибирская область заняла второе место в СФО по количеству зарегистрированных браков. Лидером стал Красноярский Край с 17862 новоиспеченными супружескими парами.