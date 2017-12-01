В Новосибирске сократилось число разводов, рассказали статистики Новосибирскстата.

За первые 9 месяцев 2017 года в Новосибирской области было зарегистрировано 16723 брака и 9720 разводов.

«Таким образом, на 100 браков приходилось 58 разводов», — пояснили статистики.

В 2016 году разводов было почти на 7% больше (расходились 62 пары из 100).