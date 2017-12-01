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13:40 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске сократилось число разводов

В 2017 году на 100 браков приходится 58 разводов, годом ранее их насчитывалось более 60, об этом сообщает Новосибирскстат.

В Новосибирске сократилось число разводов, рассказали статистики Новосибирскстата.

За первые 9 месяцев 2017 года в Новосибирской области было зарегистрировано 16723 брака и 9720 разводов.

«Таким образом, на 100 браков приходилось 58 разводов», — пояснили статистики.

В 2016 году разводов было почти на 7% больше (расходились 62 пары из 100).

Кроме того, Новосибирская область заняла второе место в СФО по количеству зарегистрированных браков. Лидером стал Красноярский Край с 17862 новоиспеченными супружескими парами.

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