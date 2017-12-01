12,5 тысяч прикамцев проголосовали за название нового терминала аэропорта

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Почти 12,5 тысяч жителей региона проголосовали за название нового терминала пермского аэропорта Три тысячи человек предложили свои варианты во время телефонных опросов.

Название «Большое Савино» стало лидером голосования на обеих площадках. На портале «Управляем вместе» за него отдали 5500 голосов, а в ходе телефонного опроса — полторы тысячи.