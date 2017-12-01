12,5 тысяч прикамцев проголосовали за название нового терминала аэропорта
Ещё три тысячи человек приняли участие в телефонном опросе.
Ещё три тысячи человек приняли участие в телефонном опросе.
Почти 12,5 тысяч жителей региона проголосовали за название нового терминала пермского аэропорта Три тысячи человек предложили свои варианты во время телефонных опросов.
Название «Большое Савино» стало лидером голосования на обеих площадках. На портале «Управляем вместе» за него отдали 5500 голосов, а в ходе телефонного опроса — полторы тысячи.
Пермяки выбирали из 11 вариантов, которые предложили члены экспертной группы: «Терминал Большое Савино», «Терминал Пермь», «Терминал имени П. А. Соловьева», «Терминал «Строганов», «Терминал имени С. П. Дягилева», «Терминал имени А. Н. Солдатова», «Терминал имени И. И. Любимова», «Терминал имени С. А. Белова», а также «другое», «затрудняюсь ответить» и «не важно/ни одно из перечисленных».