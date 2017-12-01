В Волгограде новые остановки оснастят камерами видеонаблюдения

Работы по обустройству остановок проводятся поэтапно — начиная от монтажа стального каркаса с устройством основания для тротуарного покрытия до оснащения современных павильонов электронными информационными табло с модулем GPS, датчиками освещенности и светодиодной подсветкой. Затем в павильонах установят скамьи с гранитным основанием и деревянными сиденьями и урны. Сегодня работы по реконструкции остановочных павильонов вышли на новый этап — рабочие приступили к монтажу стоек под электронные табло. После завершения всех предусмотренных условиями контракта работ, включая благоустройство посадочных площадок, остановочные павильоны оснастят камерами видеонаблюдения.