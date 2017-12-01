В Волгограде новые остановки оснастят камерами видеонаблюдения
Новые остановочные павильоны, которые монтируются на основных магистралях Волгограда, будут дополнительно оснащены системами видеонаблюдения.
Новые остановочные павильоны, которые монтируются на основных магистралях Волгограда, будут дополнительно оснащены системами видеонаблюдения.
Как сообщает «КП-Волгоград», такое решение принято совместно администрацией Волгограда и
Работы по обустройству остановок проводятся поэтапно — начиная от монтажа стального каркаса с устройством основания для тротуарного покрытия до оснащения современных павильонов электронными информационными табло с модулем GPS, датчиками освещенности и светодиодной подсветкой. Затем в павильонах установят скамьи с гранитным основанием и деревянными сиденьями и урны. Сегодня работы по реконструкции остановочных павильонов вышли на новый этап — рабочие приступили к монтажу стоек под электронные табло. После завершения всех предусмотренных условиями контракта работ, включая благоустройство посадочных площадок, остановочные павильоны оснастят камерами видеонаблюдения.