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13:26 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгограде новые остановки оснастят камерами видеонаблюдения

Новые остановочные павильоны, которые монтируются на основных магистралях Волгограда, будут дополнительно оснащены системами видеонаблюдения.

Источник: Комсомольская правда

Как сообщает «КП-Волгоград», такое решение принято совместно администрацией Волгограда и компанией-подрядчиком. Расширение перечня работ не отразится на стоимости контракта.

Работы по обустройству остановок проводятся поэтапно — начиная от монтажа стального каркаса с устройством основания для тротуарного покрытия до оснащения современных павильонов электронными информационными табло с модулем GPS, датчиками освещенности и светодиодной подсветкой. Затем в павильонах установят скамьи с гранитным основанием и деревянными сиденьями и урны. Сегодня работы по реконструкции остановочных павильонов вышли на новый этап — рабочие приступили к монтажу стоек под электронные табло. После завершения всех предусмотренных условиями контракта работ, включая благоустройство посадочных площадок, остановочные павильоны оснастят камерами видеонаблюдения.

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