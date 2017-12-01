«Между лекциями вагоны разгружали»: Что рассказывают сокурсники о Нурсултане Назарбаеве

Ровно 50 лет назад Нурсултан Назарбаев получил диплом о высшем образовании. Это событие отметили его сокурсники, закончившие вуз вместе с ним. Ровно пять лет назад выпускники-металлурги 1965 года собирались, когда впервые был учрежден День Первого Президента. Тогда на встречу приезжал и Нурсултан Назарбаев. В тот раз, как и сегодня, нахлынули воспоминания о молодости. Свою дружбу, говорят они, пронесли через все 50 лет.

«Обедали в институте. В комнате даже стола не было. Тогда хлеб бесплатный был. Стипендия кончалась, денег не хватало. Хлеб бесплатно, 2 стакана чая и хлеб — поели и поели, и так до стипендии. Мы подрабатывали, все были из простых семей, не особо в то время нас баловали. Зарабатывали деньги. Между лекциями мы ходили вагоны разгружать, на мясокомбинат ездили разгружали. Нам давали мясо, 3 рубля давали за то, что мы работали. В то время это большие деньги были, мясо давали. Мы привезем — на форточку повесим. Целую неделю ели. Это у нас еще стипендия повышенная была, как у металлургов — 40 рублей. У Нурсултана еще выше — 60 рублей — по направлению от Карметкомбината. А у других 32 рубля», — вспоминает Ермек Толеубаев.