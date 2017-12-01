В Башкирии семиклассник спас из воды пятилетнюю девочку

Семья с двумя детьми гуляла по берегу водоема у родника «Красный ключ». Отец семейства, держа на руках пятилетнюю дочку, встал на трубу, из которой бил мощный поток воды. Они поскользнулись и упали в воду.

Течением отца унесло на середину водоема, а девочку — к берегу. В этот момент 15-летний Никита бросился на помощь сестренке. Доплыв до ребенка, он схватил ее и вытащил на берег.

«Никита увлекается спортивным туризмом, показывает хорошие спортивные результаты. Очень надежный человек. Главный помощник матери во всех делах», — говорит о мальчике его спортивный руководитель Любовь Мичкова.