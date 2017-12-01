Пропавших детей будут искать с помощью системы смс-оповещения

Источник: Российская газета

По словам председателя попечительского совета центра Елены Мильской, система «позволяет практически мгновенно оповестить всех граждан в заданном квадрате поиска». «Информация будет распространятся с помощью смс-сообщений и мобильных приложений. При этом людям сразу будут сообщаться приметы потерпевшего ребенка», — пояснила она. У пользователей будет возможность сообщить о местонахождении ребенка посредством бесплатного звонка на горячую линию центра, а также поучаствовать в поисках пропавшего. Любой желающий сможет взять на себя печать ориентировок, предоставить транспорт или присоединиться к спасателям.

По словам директора центра Валерия Солянина, система уже была опробована в тестовом режиме. «Сейчас мы продолжаем выходить на операторов (мобильной связи), с некоторыми уже начали сотрудничество», — рассказал он. «Планируется заключение соглашения с МВД для того, чтобы система оповещения запускалась только с их разрешения», — добавил он. Солянин также подчеркнул, что система «не зациклена на Национальном центре, ею могут пользовать все без исключения волонтерские отряды, но по согласованию с МВД».

Справка.

По данным Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, в России ежегодно пропадает около 120 тысяч человек, в том числе 45 тысяч несовершеннолетних. Около 60 тысяч человек, в том числе около 10 тысяч детей, из которых более 2 тысяч — малолетние, объявляются в розыск. В среднем 1,5 тысячи детей остаются в розыске на следующий год.

Самая распространенная причина пропажи детей в России, по мнению экспертов, — самовольный уход из дома или детских учреждений. Подавляющее большинство пропавших детей возвращаются сами либо их находят спасатели или поисковые отряды.