В центре Москвы ограничили движение из‑за финальной жеребьевки ЧМ‑2018

Источник: Николай Корешков / РИАМО

«Сегодня в Москве проходит важное спортивное мероприятие министерства спорта Российской Федерации — финальная жеребьевка чемпионата мира по футболу», — сказал собеседник агентства.

С 14:00 начнутся основные ограничения движения в центральной части города для обеспечения проезда международных делегаций высокого уровня. Пресс-служба ГКУ «Центр организации дорожного движения»

Он добавил, что до конца дня будет ограничено движение по Кутузовскому проспекту, Новому Арбату и набережной Тараса Шевченко. В связи с этим в центральной части города будет сильно затруднено движение, кроме того за счет перераспределения потоков ожидаются серьезные затруднения на Садовом и Третьем транспортном кольцах.

«Просим автомобилистов отказаться от использования личного автомобиля при передвижении по городу. Кроме того, просим не строить маршрут через центральную часть города — это позволит сделать поездку более прогнозируемой. Городской транспорт работает штатно», — сказал сотрудник пресс-службы.

Первого декабря в Кремле состоится финальная жеребьевка чемпионата мира по футболу 2018 года. В этот день 32 команды-участницы турнира узнают своих соперников.

30 ноября по 1 декабря от Центрального выставочного зала «Манеж» до дома 11, корпуса 11, по улице Моховая ограничено движение для автотранспорта.