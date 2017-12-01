В центре Москвы ограничили движение из‑за финальной жеребьевки ЧМ‑2018
РИАМО — 1 дек. Движение начали перекрывать в центре Москвы в связи с проведением финальной жеребьевки чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник
РИАМО — 1 дек. Движение начали перекрывать в центре Москвы в связи с проведением финальной жеребьевки чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник
«Сегодня в Москве проходит важное спортивное мероприятие министерства спорта Российской Федерации — финальная жеребьевка чемпионата мира по футболу», — сказал собеседник агентства.
С 14:00 начнутся основные ограничения движения в центральной части города для обеспечения проезда международных делегаций высокого уровня.
Он добавил, что до конца дня будет ограничено движение по Кутузовскому проспекту, Новому Арбату и набережной Тараса Шевченко. В связи с этим в центральной части города будет сильно затруднено движение, кроме того за счет перераспределения потоков ожидаются серьезные затруднения на Садовом и Третьем транспортном кольцах.
«Просим автомобилистов отказаться от использования личного автомобиля при передвижении по городу. Кроме того, просим не строить маршрут через центральную часть города — это позволит сделать поездку более прогнозируемой. Городской транспорт работает штатно», — сказал сотрудник
30 ноября по 1 декабря от Центрального выставочного зала «Манеж» до дома 11, корпуса 11, по улице Моховая ограничено движение для автотранспорта.
Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет