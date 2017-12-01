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14:52 (мск), источник: РИАМО

В центре Москвы ограничили движение из‑за финальной жеребьевки ЧМ‑2018

РИАМО — 1 дек. Движение начали перекрывать в центре Москвы в связи с проведением финальной жеребьевки чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД).

Источник: Николай Корешков / РИАМО

«Сегодня в Москве проходит важное спортивное мероприятие министерства спорта Российской Федерации — финальная жеребьевка чемпионата мира по футболу», — сказал собеседник агентства.

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С 14:00 начнутся основные ограничения движения в центральной части города для обеспечения проезда международных делегаций высокого уровня.
Пресс-служба ГКУ «Центр организации дорожного движения»

Он добавил, что до конца дня будет ограничено движение по Кутузовскому проспекту, Новому Арбату и набережной Тараса Шевченко. В связи с этим в центральной части города будет сильно затруднено движение, кроме того за счет перераспределения потоков ожидаются серьезные затруднения на Садовом и Третьем транспортном кольцах.

«Просим автомобилистов отказаться от использования личного автомобиля при передвижении по городу. Кроме того, просим не строить маршрут через центральную часть города — это позволит сделать поездку более прогнозируемой. Городской транспорт работает штатно», — сказал сотрудник пресс-службы.

Первого декабря в Кремле состоится финальная жеребьевка чемпионата мира по футболу 2018 года. В этот день 32 команды-участницы турнира узнают своих соперников.

30 ноября по 1 декабря от Центрального выставочного зала «Манеж» до дома 11, корпуса 11, по улице Моховая ограничено движение для автотранспорта.

Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал должны пройти в Москве в «Лужниках».

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