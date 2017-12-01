Колесов: Декабрь в Петербурге будет теплее обычного, но мы этого не почувствуем

Как сообщил «Фонтанке» главный синоптик Северной столицы Александр Колесов 1 декабря, от холодов в первые дни зимы горожан защищает Финский залив. Вода в нем не успела замерзнуть, и её тепло в город относят западные ветра. Пока же температура воздуха будет колебаться около ноля, а до стабильного минуса опустится ко второй неделе декабря.

В целом, по прогнозу Гидрометцентра, первый зимний месяц в Петербурге будет на градус теплее нормы. Но на деле разницу между средними -4,5 и -3,4 градусами почувствовать смогут не все, говорит Колесов. Будет ли снежным Новый год, говорить пока рано, но циклоны в начале месяца принесут ещё как минимум один снегопад.