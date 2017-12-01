Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Анна Старшенбаум призналась, почему избегает постельных сцен
Гость программы Малахова накачал мышцы инъекциями
Потрясающе снятый в пяти океанах фильм о животных
Всем американским СМИ запретили посещать Госдуму
19-летняя россиянка погибла в Турции, уйдя с молодым человеком
«Лишить голоса» США призвали все страны мира разорвать отношения с КНДР
Разорвали бы на куски: Симоньян ответила Собчак про санкции
СМИ: Доллар потерял главную опору
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
Мария Куликова обрела счастье с новым избранником — СМИ
Адвокат Джигарханяна поведал об обмане Виталины
Полина Гагарина в платье с глубоким декольте удивила поклонников
Татьяна Навка блистала на открытии катка на Красной площади
Эксперт: у Су-57 есть параметры, не имеющие аналогов в мире
Пушков заявил, что РФ не выполнит требования Киева
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Личный опыт: как пережить ремонт
Фоторепортажи
8Умер серийный убийца Чарльз Мэнсон
8На Бали проснулся вулкан Агунг
15:11 (мск), источник: Фонтанка

Колесов: Декабрь в Петербурге будет теплее обычного, но мы этого не почувствуем

Лето в Петербурге стабильно начинается с холода, а зима — с тепла. Температуру в декабре 2017 года обещают выше нормы, и в первых числах в городе преимущественно будет «волшебный ноль».

Источник: РИА "Новости"

Как сообщил «Фонтанке» главный синоптик Северной столицы Александр Колесов 1 декабря, от холодов в первые дни зимы горожан защищает Финский залив. Вода в нем не успела замерзнуть, и её тепло в город относят западные ветра. Пока же температура воздуха будет колебаться около ноля, а до стабильного минуса опустится ко второй неделе декабря.

В целом, по прогнозу Гидрометцентра, первый зимний месяц в Петербурге будет на градус теплее нормы. Но на деле разницу между средними -4,5 и -3,4 градусами почувствовать смогут не все, говорит Колесов. Будет ли снежным Новый год, говорить пока рано, но циклоны в начале месяца принесут ещё как минимум один снегопад.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Футболистов мира Петербург встретит с tax free
Футболиста «Зенита» избили из-за женщины
Всем американским СМИ запретят посещать Госдуму
В Кремле поручили провести президентские выборы без скандалов
Родченков перед увольнением предлагал «взорвать ВАДА и МОК»
Суд изъял миллиарды полковника Захарченко в доход государства
Власти КНДР раскритиковали Россию за поддержку санкций
ЦБ обратился в прокуратуру из-за сделок «ФК Открытие»
Россияне могут остаться без абхазских мандаринов
Спорт
Что нужно знать о жеребьевке ЧМ: корзины, участники, трансляция Самая нужная информация о главном событии года
Авто
Безумный тюнинг автосалона в Лос-Анджелесе: фотогалерея Американцы любят автомобили. Иногда эта любовь даже через край. Смотрите фотографии самых-самых машин
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Майкл Дуглас поддержал Кэтрин Зету-Джонс на премьере фильма Супруги посетили показ новой картины «Крестная мать кокаина», где Зета-Джонс исполнила главную роль
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
В Самаре прекращено проектирование наукограда «Гагарин-центр»
В Москве дешевеет недвижимость премиум-класса
Реновация затронет интересы каждой четвертой московской семьи
Леди
В моду вошел трикотажный тотал-лук (фото) Трикотажный тотал-лук вернулся в моду давно и заметно помолодел. Разбираемся, как носить вязаные платья, юбки и брюки в сочетании с другими трикотажными вещами этой зимой
Дети
Принц Джордж попросил скромный подарок у Санта-Клауса Сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон мечтает о полицейской машинке.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь