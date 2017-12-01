27 жителей Колыванского района получили звание «Человек года»
Звание «Человек года» теперь будут носить 27 жителей Колыванского района — там впервые провели такой конкурс. С одним из победителей познакомился Остап Григорьянц.
Звание «Человек года» теперь будут носить 27 жителей Колыванского района — там впервые провели такой конкурс. С одним из победителей познакомился Остап Григорьянц.
Роман Агафонов показывает любимую модель. Каждая деталь, говорит, как произведение искусства. Самые дорогие медали — первые, их обычные колыванские школьники завоевали еще в 2015 году на Чемпионате мира в Германии.
Роман Агафонов, «Человек года», руководитель судомодельного клуба «Парус» п. Колывань: «И дальше уже практически каждый год мы становимся победителями европейских чемпионатов, мировых чемпионатов и первенств. И дети тоже показывают высокие результаты».
А эти золотые медали колыванцы взяли несколько месяцев назад на мировом первенстве в Польше. За два года у сибиряков — несколько десятков побед. Достойный багаж, чтобы стать Человеком года по версии пускай всего лишь одного района.
Остап Григорьянц, корреспондент: «Этот титул люди получают с 1927 года.
Из 37 претендентов — 27 победителей. Организаторы решили: раз уж проводим в первый раз, то и обижать претендентов не стоит.
Наталья Курина, председатель оргкомитета конкурса «Человек года»: «Мы не могли определиться на одном человеке. Было создано 9 номинаций, в рамках которых мы отобрали участников и победителей. Люди, которые пришли на этот конкурс, которые победили в этом конкурсе, — это одни из лучших людей Колыванского района. Но это не все».
На сцене местного ДК — ветераны Великой Отечественной, работники детских садов и руководители образовательных и культурных проектов. Каждый внес свою лепту в развитие района. И очень нужно, говорят организаторы, таким людям хотя бы говорить «спасибо» за сделанное. Конкурс «Человек года» решили сделать хорошей традицией.