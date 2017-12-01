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14:15 (мск), источник: СуперОмск

В Омске умер заслуженный тренер России Владимир Скороход

Известного тренера по легкой атлетике не стало в четверг, 30 ноября, на 79-м году жизни, сообщили в пресс-службе омского минспорта.

Владимир Скороход родился в Омске в 1939 году. Начал спортивную карьеру с лыжного спорта. Поступив в СибАДИ, занялся легкой атлетикой.

Владимир Александрович — многократный чемпион Омской области, всероссийских соревнований Кубков России и СССР. Чемпионом республики впервые стал в 1967 году в беге на 1500 м, установив личное высшее достижение — 3.45,6.

В 1970 году Скороход поступил в ОГИФК на специальность «тренер». За годы работы он подготовил 27 мастеров спорта, среди которых — Владимир Русанов, Елена Егорова, Сергей Вершинин, Алла Михальская (Новошинская), Елена Чернова (Козлова), Юрий Новошинский, Сергей Антошкин, Вадим Баторшин, Александр Рябов, Александр Барденюк, Геннадий Голованов, Евгений Ренгольд и другие. Мастерами спорта международного класса стали Виктория Силонина и Нина Ковылина (Вершинина).

Прощание с заслуженным тренером состоится в субботу, 2 декабря, в спортивном зале министерства спорта Омской области по адресу: проспект Мира, 1 с 12 до 13 часов.

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