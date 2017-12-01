В Омске умер заслуженный тренер России Владимир Скороход

Владимир Скороход родился в Омске в 1939 году. Начал спортивную карьеру с лыжного спорта. Поступив в СибАДИ, занялся легкой атлетикой.

Владимир Александрович — многократный чемпион Омской области, всероссийских соревнований Кубков России и СССР. Чемпионом республики впервые стал в 1967 году в беге на 1500 м, установив личное высшее достижение — 3.45,6.

В 1970 году Скороход поступил в ОГИФК на специальность «тренер». За годы работы он подготовил 27 мастеров спорта, среди которых — Владимир Русанов, Елена Егорова, Сергей Вершинин, Алла Михальская (Новошинская), Елена Чернова (Козлова), Юрий Новошинский, Сергей Антошкин, Вадим Баторшин, Александр Рябов, Александр Барденюк, Геннадий Голованов, Евгений Ренгольд и другие. Мастерами спорта международного класса стали Виктория Силонина и Нина Ковылина (Вершинина).