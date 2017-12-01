Детский сад «Сказка» в Краснодаре обезопасят от жилой застройки

В Краснодаре пройдут публичные слушания о смене зонирования территории детского комплекса «Сказка» на углу улиц 40 лет Победы и Московской. Сейчас на этой земле можно строить многоэтажные жилые дома. Планируется объединить разобщенную территорию под зоной детских дошкольных, средних и высших учебных заведений.

— «Сказка» — это целый городок, здесь воспитываются около 2 тысяч детей, в том числе, с особенностями в развитии, — говорит замдиректора департамента архитектуры и градостроительства Краснодара Надежда Панаетова. — Территория граничит с Чистяковской рощей и также входит в границы рекреационной зоны и включает объекты культурного наследия.

Однако, по словам чиновницы, земля под «Сказкой» состоит из участков, поставленных на учет с разным видом использования. Чтобы не допустить строительства там высоток, нужно изменить зонирование и объединить все участки под детсадами в один.