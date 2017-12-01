2 декабря синоптики прогнозируют в Казани метель и мороз до минус 5 градусов

Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 1 декабря). В Казани в предстоящие сутки, 2 декабря, синоптики прогнозируют небольшой снег и метель.

В ночные часы температура воздуха в столице РТ опустится до 3−5 градусов мороза, осадков не предвидится. Днем в Казани ожидается от 0 до 2 градусов ниже нуля. Во второй половине дня небольшой снег, метель. Ветер южный умеренный, до сильного.

В целом по Татарстану ночь на 2 декабря пройдет без осадков, во второй половине дня местами ожидается небольшой снег и метель. Минимальная температура воздуха ночью составит от 3 до 8 градусов мороза. Днем максимальная температура воздуха в республике составит от минус 5 до 0 градусов. Ветер южный умеренный, утром и днем местами порывы до 16 м/с.