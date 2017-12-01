Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
82-летний Олег Табаков попал в реанимацию
Интимная пластика: три реальные истории
Не только громкие премьеры: девушки автосалона в Лос-Анджеле
В Москве начнут строить восемь новых тоннелей метро
19-летняя россиянка погибла в Турции, уйдя с молодым человеком
Минобороны подтвердило перехват разведчика США над Черным морем Военные раскрыли подробности перехвата американского самолета
Разорвали бы на куски: Симоньян ответила Собчак про санкции
СМИ: Доллар потерял главную опору
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
Мария Куликова обрела счастье с новым избранником — СМИ
Бондарчук показала фото юного экс-мужа с их сыном
Полина Гагарина в платье с глубоким декольте удивила поклонников
Татьяна Навка блистала на открытии катка на Красной площади
Эксперт: у Су-57 есть параметры, не имеющие аналогов в мире
Пушков заявил, что РФ не выполнит требования Киева
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Личный опыт: как пережить ремонт
Фоторепортажи
8Поклонение Ким Чен Ыну
8На Бали проснулся вулкан Агунг
14:46 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

2 декабря синоптики прогнозируют в Казани метель и мороз до минус 5 градусов

В выходные в Татарстане ожидаются ледяной дождь, сильный ветер и гололедица.

Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 1 декабря). В Казани в предстоящие сутки, 2 декабря, синоптики прогнозируют небольшой снег и метель.

В ночные часы температура воздуха в столице РТ опустится до 3−5 градусов мороза, осадков не предвидится. Днем в Казани ожидается от 0 до 2 градусов ниже нуля. Во второй половине дня небольшой снег, метель. Ветер южный умеренный, до сильного.

В целом по Татарстану ночь на 2 декабря пройдет без осадков, во второй половине дня местами ожидается небольшой снег и метель. Минимальная температура воздуха ночью составит от 3 до 8 градусов мороза. Днем максимальная температура воздуха в республике составит от минус 5 до 0 градусов. Ветер южный умеренный, утром и днем местами порывы до 16 м/с.

3 декабря на территории республики под влиянием активных фронтальных разделов ожидаются осадки в виде мокрого снега, ледяного дождя, местами метели с ухудшением видимости до 500 м и менее. Ветер юго-западный сильный, порывами до 15−20 м/с. На дорогах возможно образование гололедицы. Минимальная температура воздуха ночью составит от минус 5 до 0 градусов. Днем максимальная температура воздуха в РТ составит от минус 3 до 1 градуса тепла, сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Жители «Салават купере»: «Для нас автобусный маршрут в Юдино очень актуален»
Всем американским СМИ запретят посещать Госдуму
В Кремле поручили провести президентские выборы без скандалов
Родченков в России предлагал «взорвать ВАДА и МОК»
Суд изъял миллиарды полковника Захарченко в доход государства
Власти КНДР раскритиковали Россию за поддержку санкций
ЦБ обратился в прокуратуру из-за сделок «ФК Открытие»
Россияне могут остаться без абхазских мандаринов
Спорт
Что нужно знать о жеребьевке ЧМ: корзины, участники, трансляция Самая нужная информация о главном событии года
Авто
Безумный тюнинг автосалона в Лос-Анджелесе: фотогалерея Американцы любят автомобили. Иногда эта любовь даже через край. Смотрите фотографии самых-самых машин
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Майкл Дуглас поддержал Кэтрин Зету-Джонс на премьере фильма Супруги посетили показ новой картины «Крестная мать кокаина», где Зета-Джонс исполнила главную роль
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
Как предприниматели и чиновники управляют своей недвижимостью
Загородную усадьбу Наполеона III во Франции продадут за $675 тысяч
В Лондоне построят плавающую церковь с залом для йоги
Леди
В моду вошел трикотажный тотал-лук (фото) Трикотажный тотал-лук вернулся в моду давно и заметно помолодел. Разбираемся, как носить вязаные платья, юбки и брюки в сочетании с другими трикотажными вещами этой зимой
Дети
Принц Джордж попросил скромный подарок у Санта-Клауса Сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон мечтает о полицейской машинке.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь