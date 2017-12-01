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14:53 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Жители «Салават купере»: «Для нас автобусный маршрут в Юдино очень актуален»

Из нового жилого микрорайона можно добраться до детской поликлиники без пересадок в комфортном автобусе.

Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 1 декабря, Михаил Ченцов). В Казани продолжает регулярную работу автобусный маршрут, запущенный 15 ноября из жилого массива «Салават купере» до детской поликлиники № 4 в поселке Юдино (ул. Колымская, 15). Благодаря организованному транспорту жители получили возможность добираться до медицинского учреждения без пересадок.

Вопрос о транспортной доступности детского учреждения здравоохранения был поднят жителями микрорайона «Салават купере» на встрече с Мэром Казани Ильсуром Метшиным. Тогда глава города сообщил о договоренности с ГЖФ о предоставлении помещения для детской поликлиники в жилом массиве. «Будем настраивать работу так, чтобы в следующем году было открытие», — сказал градоначальник. В то же время он пообещал, что до открытия детской поликлиники из микрорайона будет организован транспорт до поликлиники в Юдино, чтобы мамам с детьми было легче добираться до учреждения здравоохранения.

Жители «Салават купере» активно пользуются новым маршрутом. Так, по мнению Резеды Лебедь, которая сегодня вместе с дочкой Ясминой отправилась на прием к врачу, востребованность транспорта будет увеличиваться с каждым днем. «Если бы этого автобуса не было, нам бы пришлось добираться с пересадкой. Мы бы поехали в час пик, когда все едут, с маленьким ребенком. Здесь же очень комфортно, и мы знаем, что доедем от точки А до точки Б — этого достаточно», — сказала молодая мама.

Отметим, что на сегодня наполняемость маршрута не очень высока. По мнению Резеды Лебедь, тому есть несколько причин. По словам девушки, многие новоселы еще окончательно не переехали в квартиры. «Также многие мамочки еще остались в своих старых поликлиниках, где они были прикреплены, потому что они хорошо знают своих педиатров. При этом все понимают, что в дальнейшем у нас появится своя детская поликлиника», — сказала Р. Лебедь.

Еще одна пассажирка автобуса Майя Игнатьева рассказала, что воспользовалась маршрутом впервые. «Для жителей автобус очень актуален, так как деток очень много в нашем микрорайоне, и родителям комфортнее добираться так, а не с пересадками. К тому же в автобусе достаточно комфортно, как и на всех маршрутах Казани», — поделилась впечатлениями девушка.

Жители также высказали пожелание добавить в маршрут остановку в поселке Залесный, так как многие родители водят своих детей на прием к педиатру именно в этот жилой массив.

Напомним, маршрут функционирует с понедельника по пятницу с отправлением:
— из жилого комплекса «Салават купере»: в 8.00; 10.00; 12.00; 14.00;
— из жилого массива Юдино: в 9.00; 11.00; 13.00; 15.00.

Посадка и высадка пассажиров осуществляется в жилом комплексе «Салават купере» напротив дома № 8 по улице А. Арсланова.

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Жители «Салават купере»: «Для нас автобусный маршрут в Юдино очень актуален»
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