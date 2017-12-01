«Янтарьэнерго»: электроснабжение Черняховска восстановлено

Бригады «Янтарьэнерго» восстановили электроснабжение жителей Черняховска, которые в пятницу днём остались без света из-за аварии на подстанции. Об этом сообщила корреспонденту «Нового Калининграда» начальник пресс-службы энергокомпании Анастасия Вольнова. Электроснабжение было восстановлено к 13:10 пятницы.

Напомним, авария на подстанции в Черняховске произошла в 11:47. Без света остались 15 тысяч потребителей — половина города. Аварийные бригады производили переподпитку потребителей, к 12:50 часам без электроэнергии оставались 6 тысяч человек. В 13:10 энергоснабжение было восстановлено.