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14:43 (мск), источник: Newtimes.kz

Жители двух районов Алматы получили подарки в честь Дня Первого Президента

Для жителей и гостей двух районах Алматы в честь празднования дня Первого Президента РК официально открылись бесплатные круглосуточные ледовые катки, передает ИА «NewTimes.kz».

Источник: Newtimes.kz

Ледовые катки, расположенные по улице Жибек жолы — Абылай хана и перед парком Первого Президента РК были презентованы акиму Алматы Бауыржану Байбек. Площадь этих катков составляет 800 и 840 квадратных метров. На официальном открытии активное участие принимали профессиональные фигуристы СДЮШОР имени Казбека Байбулова и солисты ледовых шоу «Olympic ice» со своими показательными выступлениями, а также дети, которые соревновались и получили небольшие подарки. Все они оказались очень довольны, в том числе и их родители.

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До середины декабря по всему городу станут доступны еще 6 бесплатных катков, расположенные в Ауэзовском районе на улице Жандосова в мкн. «Дубок» (общая площадь 924 кв.м.), в Турксибском районе на территории торгового центра «Март», (722 кв.м.), в Бостандыкском районе на территории комплекса «Вилла ле Фиори» (600 кв.м.), в Медеуском районе на стадионе «Спартак» (в Центральном парке культуры и отдыха) — 800 кв.м, в мкрн. «Саялы» Алатауского района и в Наурызбайском районе, на территории школы-гимназии № 174.

Все ледовые площадки будут работать 24 часа, с двумя техническими перерывами (10:00 и 17:00). Они оборудованы красиво оформленными бортами, зонами проката коньков и питания, которые работают с 11:00 до 23:00 часов по выходным и с 12:00 до 22:00 по будням. Аренда коньков составляет — 600 тенге на 1 час. Также можно прийти и покататься со своими коньками совершенно бесплатно.

Ледовые площадки предназначены только для массового катания. Они будут работать до конца зимнего сезона, возможно и до середины марта в зависимости от погодных условий. Инициатором данного проекта выступил акимат города Алматы.

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Жители двух районов Алматы получили подарки в честь Дня Первого Президента
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