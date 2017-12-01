В Самарской области начали похищать светофоры
Пешеходные переходы на трассах в Самарской области продолжают оснащать светофорами на солнечных батареях.
Пешеходные переходы на трассах в Самарской области продолжают оснащать светофорами на солнечных батареях.
Однако многие из недавно установленных светофоров уже пришли в негодность или вообще
В минтрансе на это ответили, что светофоры
«Подали заявления в полицию. Будем восстанавливать, но необходимо проведение процедуры торгов. Оплата по ним за содержание не производится», — рассказали представители министерства.