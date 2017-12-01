В Самарской области начали похищать светофоры

Однако многие из недавно установленных светофоров уже пришли в негодность или вообще куда-то исчезли. Руководитель общественной организации «Дорога 63», помощник депутата Госдумы РФ и депутат Самарского района Аркадий Лазарев призвал чиновников обратить на эту проблему внимание.

В минтрансе на это ответили, что светофоры кто-то наглым образом ворует. Так, только за месяц неизвестные похитили около 20 светофоров Т-7 в Кинельском, Кинель-Черкасском и Волжском районах.