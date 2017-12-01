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15:50 (мск), источник: Комсомольская правда

На нескольких водоемах Нижегородской области уже установился ледовый покров

Однако выход на неокрепший лед пока еще смертельно опасен.

На реках Нижегородской области активно идет процесс ледообразования. По данным на 1 декабря 2017 года несколько водоемов уже покрылись слоем льда. Об этом сообщила на пресс-конференции, посвященной началу календарной зимы, начальник отдела метеопрогнозов Гидрометцентра ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева.

Так, наиболее интенсивно процесс ледообразования идет на реке Волге у Нижнего Новгорода, а также реках Оке и Ветлуге. На более мелких реках — например, Узоле и Керженце — уже установился ледостав. Покрылись льдом и мелководные участки Горьковского водохранилища.

— Однако в ближайшие несколько дней процесс ледообразования может замедлиться из-за потепления. Поэтому в ближайшие две недели выход на лед может быть смертельно опасен — вес человека он пока выдержать не способен, — подчеркнула Ольга Мокеева.

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