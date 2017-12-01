На нескольких водоемах Нижегородской области уже установился ледовый покров

На реках Нижегородской области активно идет процесс ледообразования. По данным на 1 декабря 2017 года несколько водоемов уже покрылись слоем льда. Об этом сообщила на пресс-конференции, посвященной началу календарной зимы, начальник отдела метеопрогнозов Гидрометцентра ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева.

Так, наиболее интенсивно процесс ледообразования идет на реке Волге у Нижнего Новгорода, а также реках Оке и Ветлуге. На более мелких реках — например, Узоле и Керженце — уже установился ледостав. Покрылись льдом и мелководные участки Горьковского водохранилища.