На нескольких водоемах Нижегородской области уже установился ледовый покров
Однако выход на неокрепший лед пока еще смертельно опасен.
Однако выход на неокрепший лед пока еще смертельно опасен.
На реках Нижегородской области активно идет процесс ледообразования. По данным на 1 декабря 2017 года несколько водоемов уже покрылись слоем льда. Об этом сообщила на
Так, наиболее интенсивно процесс ледообразования идет на реке Волге у Нижнего Новгорода, а также реках Оке и Ветлуге. На более мелких реках — например, Узоле и Керженце — уже установился ледостав. Покрылись льдом и мелководные участки Горьковского водохранилища.
— Однако в ближайшие несколько дней процесс ледообразования может замедлиться