Названа главная польза завтрака

В исследовании приняли участие 18 человек с избыточным весом, страдающих диабетом, и 18 человек с нормальной массой тела. В один из тестовых дней они употребляли пищу на завтрак и обед, в другой день у них был только обед. При этом у них брали кровь для анализа, чтобы выяснить концентрацию специфических белков, а по содержанию последних — активность генов, связанных с пищеварением. Кроме того, определялись уровни глюкозы, инсулина, а также пищеварительного гормона глюкагоноподобного пептида-1 и дипептидилпептидазы-4 — фермента, участвующего в регуляции иммунной системы.