Синоптики: Декабрь в Татарстане будет теплым и снежным

Источник: Комсомольская правда

По словам завкафедрой метеорологии, климатологии Института экологии и природопользования КФУ Юрия Переведенцева, климатическая зима наступила еще 15 ноября, но она пока не классическая.

— На 1 декабря по климатическим меркам среднесуточная температура должна быть минус 7 градусов. По прогнозам, снега стоит ждать 2 декабря. Должно выпасть до 5 миллиметров осадков. В последующие дни температурный фон будет умеренным, больших морозов пока не ожидается, — рассказал Переведенцев.

ВЕТРА И ГОЛОЛЕД

На неделе днем будет от нуля до 1−2 градусов мороза. Ночью в среднем до минус 4. Кроме того, обещают небольшие ветра.

— Мы будем находиться на южной периферии скандинавского циклона. Связанные с ним атмосферные фронты принесут нам неустойчивую погоду. Скорость ветра ожидается 5−7 метров в секунду, могут быть порывы, — сказал синоптик.

В такую погоду осторожным нужно быть и пешеходам и автомобилистам. Ведь из-за снега ветра и нулевых температур может возникать гололедица, лед на проводах.

— Декабрь будет теплым и снежным. Какой будет погода в новогоднюю ночь, пока говорить рано, — считает Переведенцев.

По долгосрочным прогнозам Гидрометцентра, температура декабря будет выше нормы на один градус, и будет много осадков.

КАК ПОГОДКА?

В субботу, 2 декабря, в Татарстане будет облачно. Ночью без осадков. Во второй половине дня местами пройдет небольшой снег и даже метель. Также прогнозируют ухудшение видимости до 500 метров и менее.

Ветер южный умеренный, утром и днем местами порывы до 16 метров в секунду. Ночью температура воздуха будет -3 -8 градусов. Днем будет от нуля до -5.

В воскресенье, 3 декабря, по республике будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег, мокрый снег и ледяной дождь. В отдельных районах возможен гололед. Кроме того, будет сильный порывистый ветер до 17 метров в секунду. Ночью температура воздуха от нуля до -5. Днем столбики термометров покажут от +1 до -3.