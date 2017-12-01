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14:55 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

В Кировском и Московском районах Казани стартует конкурс «Новый год во дворе!»

Заявки от жителей принимаются до 15 декабря.

Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 1 декабря). В Кировском и Московском районах Казани стартует творческий конкурс «Новый год во дворе!», который продлится с 20 по 30 декабря на дворовых площадках домов.

Основная цель конкурса — это создание новогодней атмосферы и благоприятных условий для организации культурной, спортивной и духовной жизни во дворах, а также укрепление добрососедских связей и приобщение жителей к участию в общественных проектах.

К участию в конкурсе приглашаются советы домов районов, товарищества собственников жилья (ТСЖ) и активные жители Кировского и Московского районов.

Для того что бы принять участие в конкурсе необходимо до 15 декабря подать заявку: в управляющую компанию Московского района (ул. Декабристов, 103, тел. 562−16−89), в управляющую компанию «Заречье» (ул. Кулахметова, 5 тел. 512−44−13) либо в отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Кировского и Московского районов.

Оценивать участников будут в следующих номинациях — «Оригинальное новогоднее украшение и игрушки», «Лучший подъезд» и «Лучший праздник во дворе», сообщили в администрации.

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