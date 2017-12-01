Примэрия Кишинева готовится к снегопадам

Источник: Noi.md

Для эффективного функционирования муниципальных учреждений и предприятий, председатели комиссий по чрезвычайным ситуациям секторов, городов, поселков и сел муниципия Кишинев обеспечат подготовку инженерной и автомобильной техники для ликвидации последствий сильных снегопадов и гололеда. В то же время руководители предприятий, организаций и учреждений, независимо от формы собственности, в чрезвычайных ситуациях передадут в распоряжение Комиссии по чрезвычайным ситуациям Кишинева доступную технику и транспортные средства.

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В случае необходимости, после начала осадков они организуют работу всей техники и транспортных средств в режиме «нон-стоп» и очистку тротуаров в радиусе 50 метров. Главное управление жилищного строительства и планирования, вместе с АО «Apa-Canal Chişinău» и АО «Termoelectrica» несет ответственность за эффективную работу жизненно важных систем для безопасности муниципального жилья. В то же время будет привлечена техника для устранения последствий непогоды в жилых кварталах, для очистки тротуаров и территорий, прилегающих к остановкам общественного транспорта, путей доступа во дворы и мусорных площадок. Управление общественного транспорта и коммуникаций подготовит специальную технику и накопит резервы противоскользящих материалов для лучшей организации постоянной службы на основных маршрутах в городе с началом морозов и снегопадов.