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15:12 (мск), источник: Noi.md

Примэрия Кишинева готовится к снегопадам

Примэрия предпримет ряд мер по предотвращению и ликвидации последствий сильных снегопадов и гололеда, отмечает NOI.md. Соответствующее распоряжение было выдано и.о. генпримара Кишинева Сильвией Раду.

Источник: Noi.md

Для эффективного функционирования муниципальных учреждений и предприятий, председатели комиссий по чрезвычайным ситуациям секторов, городов, поселков и сел муниципия Кишинев обеспечат подготовку инженерной и автомобильной техники для ликвидации последствий сильных снегопадов и гололеда. В то же время руководители предприятий, организаций и учреждений, независимо от формы собственности, в чрезвычайных ситуациях передадут в распоряжение Комиссии по чрезвычайным ситуациям Кишинева доступную технику и транспортные средства.

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В случае необходимости, после начала осадков они организуют работу всей техники и транспортных средств в режиме «нон-стоп» и очистку тротуаров в радиусе 50 метров. Главное управление жилищного строительства и планирования, вместе с АО «Apa-Canal Chişinău» и АО «Termoelectrica» несет ответственность за эффективную работу жизненно важных систем для безопасности муниципального жилья. В то же время будет привлечена техника для устранения последствий непогоды в жилых кварталах, для очистки тротуаров и территорий, прилегающих к остановкам общественного транспорта, путей доступа во дворы и мусорных площадок. Управление общественного транспорта и коммуникаций подготовит специальную технику и накопит резервы противоскользящих материалов для лучшей организации постоянной службы на основных маршрутах в городе с началом морозов и снегопадов.

По необходимости, для устранения последствий природной стихии будет привлечена техника экономических операторов. Менеджеры жилья, независимо от организационно-правовой формы, компании, имеющие здания, независимо от их назначения, будут принимать меры по предотвращению повреждения крыш зданий под снеговой нагрузкой и образования сосулек. Национальный инспекторат патрулирования будет регулировать дорожное движение в случае сильного снегопада, гололеда и запретит стоянку транспортных единиц на проезжей части улиц, чтобы они не мешали работе снегоуборочной техники. Руководители муниципальных служб будут докладывать ежедневно Управлению чрезвычайных ситуаций (по электронной почте) о работах по уборке снега и участниках этих работ.

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