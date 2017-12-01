700 нуждающихся будут получать горячие обеды
Для нуждающихся людей в Кишиневе будут организованы горячие обеды в одной из шести социальных столовых столицы, отмечает NOI.md.
Для нуждающихся людей в Кишиневе будут организованы горячие обеды в одной из шести социальных столовых столицы, отмечает NOI.md.
Сегодня Муниципальный совет Кишинева одобрил типовой Регламент деятельности столовых.
Услуга предоставляется муниципалитетом в течение одного месяца в семестр, за исключением субботних и воскресных дней. Если бенефициары социальных столовых прикованы в постели, то социальный работник будет доставлять обед на дом.
Бенефициарами социальных столовых могут стать люди, прописанные в Кишиневе. Как правило, в социальные столовые приходят малоимущие люди, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями, а также многодетные семьи.
Чтобы стать бенефициарами, люди должны подать заявление в отдел социальной помощи сектора, где они проживают. Также обязательно представляется пакет документов, в том числе копия удостоверения личности, копия пенсионной карточки. Лица с особыми потребностями представляют копию свидетельства об инвалидности. После составления списков бенефициары должны пройти медицинский осмотр относительно инфекционных заболеваний.
В 2018 году бесплатными обедами воспользуются 700 человек, а стоимость обеда составит 28 леев.
В Кишиневе работают шесть социальных столовых.