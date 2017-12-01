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15:10 (мск), источник: Noi.md

700 нуждающихся будут получать горячие обеды

Для нуждающихся людей в Кишиневе будут организованы горячие обеды в одной из шести социальных столовых столицы, отмечает NOI.md.

Источник: Noi.md

Сегодня Муниципальный совет Кишинева одобрил типовой Регламент деятельности столовых.

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Услуга предоставляется муниципалитетом в течение одного месяца в семестр, за исключением субботних и воскресных дней. Если бенефициары социальных столовых прикованы в постели, то социальный работник будет доставлять обед на дом.

Бенефициарами социальных столовых могут стать люди, прописанные в Кишиневе. Как правило, в социальные столовые приходят малоимущие люди, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями, а также многодетные семьи.

Чтобы стать бенефициарами, люди должны подать заявление в отдел социальной помощи сектора, где они проживают. Также обязательно представляется пакет документов, в том числе копия удостоверения личности, копия пенсионной карточки. Лица с особыми потребностями представляют копию свидетельства об инвалидности. После составления списков бенефициары должны пройти медицинский осмотр относительно инфекционных заболеваний.

В 2018 году бесплатными обедами воспользуются 700 человек, а стоимость обеда составит 28 леев.

В Кишиневе работают шесть социальных столовых.

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