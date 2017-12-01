Бесплатный каток с искусственным льдом откроется на Рождественской

Источник: РИА "Новости"

Каток с искусственным льдом откроется на улице Рождественской в Нижнем Новгороде. Накануне вечером начался монтаж ледовой площадки, сообщили в городской администрации.

— Рабочие начали делать основание для катка, затем предстоит смонтировать холодильное оборудование, ограждения и наморозить ледовое поле. Оборудование для катка привезла и устанавливает московская компания, — пояснили в мэрии.

Каток откроется в начале декабря и будет работать до начала марта. На ледовой площадке размером 800 квадратных метров смогут одновременно кататься до 100 человек. Со своими коньками вход бесплатный. Также с 9 утра до 9 вечера на катке будет открыт прокат коньков.