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15:51 (мск), источник: Комсомольская правда

Бесплатный каток с искусственным льдом откроется на Рождественской

На ледовой площадке размером 800 квадратных метров смогут одновременно кататься до 100 человек.

Источник: РИА "Новости"

Каток с искусственным льдом откроется на улице Рождественской в Нижнем Новгороде. Накануне вечером начался монтаж ледовой площадки, сообщили в городской администрации.

— Рабочие начали делать основание для катка, затем предстоит смонтировать холодильное оборудование, ограждения и наморозить ледовое поле. Оборудование для катка привезла и устанавливает московская компания, — пояснили в мэрии.

Каток откроется в начале декабря и будет работать до начала марта. На ледовой площадке размером 800 квадратных метров смогут одновременно кататься до 100 человек. Со своими коньками вход бесплатный. Также с 9 утра до 9 вечера на катке будет открыт прокат коньков.

— Надеюсь, это станет для горожан еще одним поводом не сидеть дома, а погулять по городу, заняться спортом и провести время с семьей и друзьями, — сказала заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Мария Холкина.

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