Бесплатный каток с искусственным льдом откроется на Рождественской
На ледовой площадке размером 800 квадратных метров смогут одновременно кататься до 100 человек.
На ледовой площадке размером 800 квадратных метров смогут одновременно кататься до 100 человек.
Каток с искусственным льдом откроется на улице Рождественской в Нижнем Новгороде. Накануне вечером начался монтаж ледовой площадки, сообщили в городской администрации.
— Рабочие начали делать основание для катка, затем предстоит смонтировать холодильное оборудование, ограждения и наморозить ледовое поле. Оборудование для катка привезла и устанавливает московская компания, — пояснили в мэрии.
Каток откроется в начале декабря и будет работать до начала марта. На ледовой площадке размером 800 квадратных метров смогут одновременно кататься до 100 человек. Со своими коньками вход бесплатный. Также с 9 утра до 9 вечера на катке будет открыт прокат коньков.
— Надеюсь, это станет для горожан еще одним поводом не сидеть дома, а погулять по городу, заняться спортом и провести время с семьей и друзьями, — сказала заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Мария Холкина.