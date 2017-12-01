Назарбаева пригласили на чай с медом

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 1 дек — Sputnik. Казахстанский пчеловод Анатолий Добровольский пригласил президента страны Нурсултана Назарбаева выпить чай с медом.

Президент принимает участие в форуме «100 новых лиц Казахстана». Проект «100 новых лиц Казахстана» ставит своей целью показать талантливых людей, играющих важную роль в становлении Казахстана. Поделиться своей историей успеха мог любой желающий житель страны, отправив заявку.

Один из участников форума — 33-летний пчеловод Анатолий Добровольский — рассказал о своей работе.

«Я считаю себя счастливым и здоровым. Счастлив, потому что у меня есть любимое дело. А здоров, потому что ем каждый день мед. Рецепт простой: две ложки меда — одну утром, другую перед сном. В мире есть всего пять-шесть стран с уникальной природой для занятия пчеловодством, как у нас в Казахстане», — сказал Добровольский.

Пчеловод сделал президенту интересное предложение.

«Нурсултан Абишевич, я тут подсчитал. Баррель нефти стоит 60 долларов, а баррель меда — 700 долларов. На рынке пчеловодства не бывает кризисов, может быть, Казахстан начнет качать не только нефть, но еще и мед?» — задал вопрос Добровольский.

Он также рассказал, что в следующем году планирует запустить конвейер по производству меда на площади 400 гектаров в Акмолинской области.

«Но есть у меня еще и личные планы. Құдай қаласа, женюсь, приглашаю на чай с медом», — сказал пчеловод.