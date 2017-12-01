В Ростовской области завершили вакцинацию от гриппа
Во всех муниципалитетах Ростовской области завершили кампанию по вакцинации от гриппа.
Во всех муниципалитетах Ростовской области завершили кампанию по вакцинации от гриппа.
Всего прививки сделали 45% жителей донского региона. Федеральный бюджет профинансировал более 1,7 млн доз вакцины (из них 1,3 млн доз — взрослой и 407 тыс. — детской).
Средства федерального бюджета пошли на прививки для детей с 6 месяцев и школьников всех классов, учащихся ПТУ, техникумов и вузов, работников медицинских и образовательных учреждений, сотрудников транспортной и коммунальной сферы, беременных женщин, лиц старше 60 лет, лиц, подлежащих призыву на военную службу, взрослых с хроническими заболеваниями легких,
Как ранее отметили в Управлении здравоохранения