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17:26 (мск), источник: Деловое сообщество

В Ростовской области завершили вакцинацию от гриппа

Во всех муниципалитетах Ростовской области завершили кампанию по вакцинации от гриппа.

Всего прививки сделали 45% жителей донского региона. Федеральный бюджет профинансировал более 1,7 млн доз вакцины (из них 1,3 млн доз — взрослой и 407 тыс. — детской).

Средства федерального бюджета пошли на прививки для детей с 6 месяцев и школьников всех классов, учащихся ПТУ, техникумов и вузов, работников медицинских и образовательных учреждений, сотрудников транспортной и коммунальной сферы, беременных женщин, лиц старше 60 лет, лиц, подлежащих призыву на военную службу, взрослых с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, эндокринными заболеваниями. За счет внебюджетных средств было привито более 186 тыс человек.

Как ранее отметили в Управлении здравоохранения Ростова-на-Дону, делать прививку каждый год нужно из-за того, что вирус постоянно меняется, а длительность иммунитета составляет как раз около года. Проведение прививочной компании важно осуществить до наступления холодов.

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