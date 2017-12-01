В Ростовской области завершили вакцинацию от гриппа

Всего прививки сделали 45% жителей донского региона. Федеральный бюджет профинансировал более 1,7 млн доз вакцины (из них 1,3 млн доз — взрослой и 407 тыс. — детской).

Средства федерального бюджета пошли на прививки для детей с 6 месяцев и школьников всех классов, учащихся ПТУ, техникумов и вузов, работников медицинских и образовательных учреждений, сотрудников транспортной и коммунальной сферы, беременных женщин, лиц старше 60 лет, лиц, подлежащих призыву на военную службу, взрослых с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, эндокринными заболеваниями. За счет внебюджетных средств было привито более 186 тыс человек.