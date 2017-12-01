Спортплощадки во дворах Волгограда установят до конца года

Напомним, что в Волгограде в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» обновляются 43 двора.

На установку детских игровых площадок, лавочек, урн, уличного освещения, ограждений и приведение в порядок проездов и тротуаров было выделено 300 миллионов рублей. На данный момент во дворах обновлены дороги, почти все объекты, участвующие в проекте, оборудованы игровыми зонами, местами для отдыха. Работы по освещению территорий должны завершиться 20 декабря 2017 года.

Сделать для детей еще места для занятий спортом предложили сами жители. Департамент ЖКХ и ТЭК мэрии Волгограда перераспределил сэкономленные средства, полученные в ходе конкурсных процедур, и направил средства на приобретение и монтаж уличных тренажеров, турников, футбольных ворот и других спортивных элементов. Также вокруг площадок будет возведено ограждение с ударогасящей сеткой для безопасности занимающихся.

Всего планируется установить 14 спортивных комплексов. Планируется, что работы завершатся до конца 2017 года.

Отметим, что в Волгограде за последние три года в 58 волгоградских дворах отремонтировано асфальт, в 67 — появились новые детские игровые площадки преобразились 15 парковых зон. Месяц назад открылось долгожданное место отдыха возле интерактивного музея «Россия. Моя история». Здесь сделали не только ухоженную территорию, но и украсили ее «сухими» фонтанами, детскими и спортивными площадками. Реализация данных проектов проходило в рамках выполнения поставленных губернатором задач и при поддержке федерального центра.