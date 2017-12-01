Устойчивый снежный покров в Нижегородской области установится во второй декаде декабря, — Ольга Мокеева

Источник: НИА-Нижний Новгород

Мокеева отметила, что, по прогнозам, в декабре 2017 года температура будет выше нормы на один градус (-7°… — 9°), осадков также будет больше: от 45 до 70 мм при климатической норме 35−55 мм. Устойчивый снежный покров установится во второй декаде декабря, в это же время начнется процесс образования устойчивого ледяного покрова на водоемах региона.

В январе и феврале 2018 года средняя температура составит -10°… — 12° и — 9°… — 11° соответственно. Кроме того, синоптик сообщила, что будущий февраль не ожидается аномально теплым, как в 2017 году, поэтому временами температура может опускаться до — 20°.