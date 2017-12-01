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18:17 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Устойчивый снежный покров в Нижегородской области установится во второй декаде декабря, — Ольга Мокеева

Устойчивый снежный покров в Нижегородской области установится во второй декаде декабря, — об этом начальник отдела метпрогнозов нижегородского Гидрометцентра Ольга Мокеева сообщила в рамках пресс-конференции 1 декабря 2017 года.

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Источник: НИА-Нижний Новгород

Мокеева отметила, что, по прогнозам, в декабре 2017 года температура будет выше нормы на один градус (-7°… — 9°), осадков также будет больше: от 45 до 70 мм при климатической норме 35−55 мм. Устойчивый снежный покров установится во второй декаде декабря, в это же время начнется процесс образования устойчивого ледяного покрова на водоемах региона.

В январе и феврале 2018 года средняя температура составит -10°… — 12° и — 9°… — 11° соответственно. Кроме того, синоптик сообщила, что будущий февраль не ожидается аномально теплым, как в 2017 году, поэтому временами температура может опускаться до — 20°.

Мокеева напомнила, что самая низкая температура воздуха (-48°) наблюдалась в декабре 1978 года и была зафиксирована на метеостанции Ветлуга. В Нижнем Новгороде абсолютный минимум 31 декабря того же года составил — 42°, в январе — 41° (1950 г), в феврале — 37° (1929 г).

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