Фестиваль зимних забав «Уральские валенки» пройдет в Челябинской области

Фестиваль возрождает традиции зимних развлечений. В его программу войдут и шоу огня, и русские угощения, и спуск в валенках на тюбингах с горы.

Для детей запланирован смотр ряженых в костюмах «валенка», скоморохов, русских красавиц, богатырей и других фольклорных героев.

На спортивной площадке пройдут товарищеские встречи по хоккею в валенках, а на игровой площадке будут представлены исконно русские игры и забавы.

Также будет работать традиционная для уральских фестивалей аллея мастеров, где можно будет приобрести самобытные народные поделки в технике лозоплетения, ручного ткачества, плетения из лыка и черёмухового прута, бересты, дерева, камня и других материалов.