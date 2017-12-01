Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: За сколько Родченков предал Россию
Повышенная чувствительность к звукам разрушила жизнь школьницы
В ЛНР предупредили о потере контроля над крупнейшими заводами
Сбербанк предупредил клиентов о новом виде мошенничества
19-летняя россиянка погибла в Турции, уйдя с молодым человеком
Повышая рождаемость: кто и как сможет получить обещанные деньги? Государство будет платить пособие за рождение первенца
СМИ: Крымские порты идут ко дну — депутат парламента Крыма
WP: Путин готовит на Украине «сирийскую ловушку»
В гастроном на «гелике»: Интернет обсуждает украинскую бабушку
Олимпийский чемпион продает подаренный BMW X6
Мария Куликова обрела счастье с новым избранником — СМИ
Адвокат Джигарханяна поведал об обмане Виталины
Селена Гомес вышла на красную дорожку в откровенном наряде
Полина Гагарина в платье с глубоким декольте удивила поклонников
Эксперт: у Су-57 есть параметры, не имеющие аналогов в мире
Пушков заявил, что РФ не выполнит требования Киева
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Личный опыт: как пережить ремонт
Фоторепортажи
12Белый дом Рождества
8На Бали проснулся вулкан Агунг
15:51 (мск), источник: Интерфакс

Фестиваль зимних забав «Уральские валенки» пройдет в Челябинской области

Челябинск. 1 декабря. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Первый фестиваль «Уральские валенки» пройдет в субботу в Кусинском районе Челябинской области, сообщает пресс-служба регионального минкульта в пятницу.

Фестиваль возрождает традиции зимних развлечений. В его программу войдут и шоу огня, и русские угощения, и спуск в валенках на тюбингах с горы.

Для детей запланирован смотр ряженых в костюмах «валенка», скоморохов, русских красавиц, богатырей и других фольклорных героев.

На спортивной площадке пройдут товарищеские встречи по хоккею в валенках, а на игровой площадке будут представлены исконно русские игры и забавы.

Также будет работать традиционная для уральских фестивалей аллея мастеров, где можно будет приобрести самобытные народные поделки в технике лозоплетения, ручного ткачества, плетения из лыка и черёмухового прута, бересты, дерева, камня и других материалов.

Кулинары специально для праздника готовят разнообразную выпечку в форме валенка. Завершится зимнее гулянье танцами на снегу и фестивалем ночных огней.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Всем американским СМИ запретят посещать Госдуму
Украину оставили без 600 миллионов евро
Родченков перед увольнением предлагал «взорвать ВАДА и МОК»
Суд изъял миллиарды полковника Захарченко в доход государства
Ольга Зайцева пожизненно отстранена от участия в Олимпиадах
Протестующих против «Платона» внесли в реестр НКО-иноагентов
Филарет: УПЦ никогда не вернется в Московский патриархат
Спорт
Что нужно знать о жеребьевке ЧМ: корзины, участники, трансляция Самая нужная информация о главном событии года
Авто
Безумный тюнинг автосалона в Лос-Анджелесе: фотогалерея Американцы любят автомобили. Иногда эта любовь даже через край. Смотрите фотографии самых-самых машин
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Майкл Дуглас поддержал Кэтрин Зету-Джонс на премьере фильма Супруги посетили показ новой картины «Крестная мать кокаина», где Зета-Джонс исполнила главную роль
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
Как предприниматели и чиновники управляют своей недвижимостью
Загородную усадьбу Наполеона III во Франции продадут за $675 тысяч
В Лондоне построят плавающую церковь с залом для йоги
Леди
В моду вошел трикотажный тотал-лук (фото) Трикотажный тотал-лук вернулся в моду давно и заметно помолодел. Разбираемся, как носить вязаные платья, юбки и брюки в сочетании с другими трикотажными вещами этой зимой
Дети
Внучка Александра Маслякова переживает из-за своей популярности С ранних лет девочку окружает повышенное внимание.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь