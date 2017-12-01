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18:19 (мск), источник: Вести.Ru

Холдинг UC Rusal займется майнингом

Алюминиевый холдинг Олега Дерипаски UC Rusal построит инфраструктуру для центра обработки данных (ЦОД), который будет предоставлять сервисы для майнинга криптовалют, анализа больших данных и машинного обучения.

Холдинг Олега Дерипаски UC Rusal создает инфраструктуру для центра обработки данных (ЦОД) на территории Надвоицкого алюминиевого завода (Карелия). Как сообщила компания, началось проектирование ЦОД, который будет предоставлять высокотехнологичные IT-сервисы для анализа больших данных, машинного обучения и майнинга криптовалют, следует из сообщения компании. Первым партнером ЦОДа в Надвоицах станет компания AA! LAB, которая подписала с РУСАЛом меморандум о сотрудничестве в сфере цифровых технологий. Первая очередь ЦОДа будет включать не менее 5 тыс. вычислительных блоков, серверов и рабочих станций. Потребляемая электрическая мощность оборудования составит около 6 МВт. Сроки реализации совместного с AA! LAB проекта — третий квартал 2018 года. Эффективность работы ЦОДа обеспечивают доступная возобновляемая энергия от Ондской ГЭС и холодный климат региона, позволяющий снизить энергопотребление систем охлаждения оборудования. Также среди конкурентных преимуществ проекта — развитая инженерная инфраструктура завода и налоговые льготы (поселок Надвоицы включен в государственную программу по созданию территорий опережающего социально-экономического развития). Развивать площадку приглашаются все заинтересованные партнеры."Сейчас компания РУСАЛ определяет список потенциальных партнеров и клиентов ЦОДа, чтобы спроектировать оптимальную мощность его первой очереди. Для размещения серверного и сетевого оборудования компания готова переоборудовать несколько строений на территории завода. Также на промышленной площадке зарезервировано около 5 га для развития центра, — сообщил директор РУСАЛа по новым проектам Алексей Арнаутов. Он также отметил, что только первая очередь ЦОДа позволит создать не менее 20 высокотехнологичных рабочих мест. Эффективность работы ЦОДа будут обеспечивать доступная возобновляемая энергия Ондской ГЭС и холодный климат региона, позволяющий снизить энергопотребление систем охлаждения оборудования, говорится в сообщении UC Rusal. Гидроэлектростанция с установленной мощностью 80 МВт является верхней ступенью и головной станцией Каскада Выгских ГЭС. Среднегодовая выработка Ондской ГЭС составляет 416 млн кВт∎ч.UC Rusal не единственная компания Дерипаски, которая предоставляет инфраструктуру для создания datа-центров. В мае 2017 г. En+, энергометаллургическая компания Дерипаски (контролирует UC Rusal), построила в Иркутске первый модуль data-центра «Облака Сибири», ориентированного на предоставление услуг клиентам из Китая.

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