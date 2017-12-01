В Петербурге родители отпустили ребенка в детский сад с пистолетом

Как сообщает аппарат уполномоченного по правам ребенка в Петербурге, пистолет мальчику подарили родители. Причем, это было не настоящее оружие, а игрушка.

Примечательно, что смутил этот пистолет не только сотрудников детского сада, но и полицейских к которым они обратились. Стражи порядка решили, что имеют дело с пневматикой и отправили пистолет на экспертизу, ее результаты пока не готовы.

Но родители мальчика уже сообщили омбудсмену, что к выбору игрушки подходили со всей серьезностью — пистолет стоит 11 тысяч рублей. Он может стрелять пластмассовыми пулями, но когда ребенок взял его с собой в садик, пистолет не был заряжен.