Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Россия отбила "атаку" Украины на Керченский мост
Интимная пластика: три реальные истории
Чубайс ответил на обвинения в растрате 10 млрд руб.
Сбербанк предупредил клиентов о новом виде мошенничества
Порошенко заявил о скором референдуме вступления в НАТО и ЕС
Свадьба мертвецовКак в Китае девушек превращают в невест… для трупов
«Верка Сердючка» высказалась о запрете гастролей в России
Конец близок: Европе надоело кормить Прибалтику
В гастроном на «гелике»: Интернет обсуждает украинскую бабушку
Олимпийский чемпион продает подаренный BMW X6
Мария Куликова обрела счастье с новым избранником — СМИ
Бондарчук показала фото юного экс-мужа с их сыном
Принц Гарри и Меган Маркл впервые вышли в свет после помолвки
Катрин Денев в "костюме рыцаря" пришла на вечер в Нью-Йорке
Эксперт: у Су-57 есть параметры, не имеющие аналогов в мире
Пушков заявил, что РФ не выполнит требования Киева
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Личный опыт: как пережить ремонт
Фоторепортажи
14«Мисс Вселенная — 2017»
7Южная Корея провела запуск баллистических ракет
16:27 (мск), источник: "Российская газета"

В Петербурге родители отпустили ребенка в детский сад с пистолетом

Детский омбудсмен в Петербурге Светлана Агапитова выяснила, где взял пистолет четырехлетний мальчик. Напомним, ребенок пришел в детский сад на Комендантском проспекте с пистолетом и изрядно напугал детей и воспитателей.

Как сообщает аппарат уполномоченного по правам ребенка в Петербурге, пистолет мальчику подарили родители. Причем, это было не настоящее оружие, а игрушка.

Примечательно, что смутил этот пистолет не только сотрудников детского сада, но и полицейских к которым они обратились. Стражи порядка решили, что имеют дело с пневматикой и отправили пистолет на экспертизу, ее результаты пока не готовы.

Но родители мальчика уже сообщили омбудсмену, что к выбору игрушки подходили со всей серьезностью — пистолет стоит 11 тысяч рублей. Он может стрелять пластмассовыми пулями, но когда ребенок взял его с собой в садик, пистолет не был заряжен.

И хотя вопрос исчерпан, точку в этой истории ставить рано, ведь полиция по данному факту продолжает свою проверку.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 "Легенда о Коловрате": отступать некуда, за нами - хромакей
МВД: Автолюбители вправе фиксировать действия сотрудников ГИБДД
Всем американским СМИ запретят посещать Госдуму
Украину оставили без 600 миллионов евро
Родченков перед увольнением предлагал «взорвать ВАДА и МОК»
Суд изъял миллиарды полковника Захарченко в доход государства
Ольга Зайцева пожизненно отстранена от участия в Олимпиадах
Протестующих против «Платона» внесли в реестр НКО-иноагентов
Филарет: УПЦ никогда не вернется в Московский патриархат
Спорт
Что нужно знать о жеребьевке ЧМ: корзины, участники, трансляция Самая нужная информация о главном событии года
Авто
Безумный тюнинг автосалона в Лос-Анджелесе: фотогалерея Американцы любят автомобили. Иногда эта любовь даже через край. Смотрите фотографии самых-самых машин
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Майкл Дуглас поддержал Кэтрин Зету-Джонс на премьере фильма Супруги посетили показ новой картины «Крестная мать кокаина», где Зета-Джонс исполнила главную роль
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
Как предприниматели и чиновники управляют своей недвижимостью
Загородную усадьбу Наполеона III во Франции продадут за $675 тысяч
В Лондоне построят плавающую церковь с залом для йоги
Леди
В моду вошел трикотажный тотал-лук (фото) Трикотажный тотал-лук вернулся в моду давно и заметно помолодел. Разбираемся, как носить вязаные платья, юбки и брюки в сочетании с другими трикотажными вещами этой зимой
Дети
Внучка Александра Маслякова переживает из-за своей популярности С ранних лет девочку окружает повышенное внимание.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь