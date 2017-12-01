День волонтера предлагают официально праздновать в Петербурге
Его будут отмечать 5 декабря.
Его будут отмечать 5 декабря.
В Петербурге предлагают официально отмечать День добровольца (волонтера). Соответствующую инициативу накануне одобрил городской комитет по законодательству.
Праздник планируют отмечать 5 декабря.
По мнению главы ведомства Дениса Четырбока, День добровольца будет способствовать популяризации волонтерской деятельности в обществе.
«Из-за многих социальных стереотипов волонтёрская деятельность в России плохо приживается и не всегда пользуется одобрением со стороны жителей, — отметил он. — Часто “волонтерами” прикидываются попрошайки в метро. Однако ничего общего с добровольческим движением это не имеет. Оно намного шире и значительнее».
Данные Союза социальной справедливости свидетельствуют о том, что в России добровольчеством занимаются около 10% населения. День волонтера в стране установлен по указу президента 27 ноября 2017 года.