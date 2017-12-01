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16:26 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

День волонтера предлагают официально праздновать в Петербурге

Его будут отмечать 5 декабря.

В Петербурге предлагают официально отмечать День добровольца (волонтера). Соответствующую инициативу накануне одобрил городской комитет по законодательству.

Праздник планируют отмечать 5 декабря.

По мнению главы ведомства Дениса Четырбока, День добровольца будет способствовать популяризации волонтерской деятельности в обществе.

«Из-за многих социальных стереотипов волонтёрская деятельность в России плохо приживается и не всегда пользуется одобрением со стороны жителей, — отметил он. — Часто “волонтерами” прикидываются попрошайки в метро. Однако ничего общего с добровольческим движением это не имеет. Оно намного шире и значительнее».

Данные Союза социальной справедливости свидетельствуют о том, что в России добровольчеством занимаются около 10% населения. День волонтера в стране установлен по указу президента 27 ноября 2017 года.

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