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17:45 (мск), источник: Комсомольская правда

Эмир Кустурица призвал калининградцев пристегиваться за рулем

Сербский кинорежиссер, музыкант, обладатель премий кинофестивалей Европы Эмир Кустурица присоединился к интернет-кампании «Пристегнись, Россия!». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Эмир Кустурица перед своим концертом в Янтарь-холле Светлогорска обратился ко всем калининградцам и россиянам, кто находится в пути, с призывом: «Пристегнитесь!».

— Несмотря на непрерывный дождь со снегом Эмир Кустурица демонстрировал приемы дорожной безопасности не спеша, уверенно, ровно, что говорит о том, что эти последовательные и четкие движения он проделывает перед отъездом постоянно. Своим примером знаменитый кинорежиссер показал, что пользоваться ремнями безопасности должны и водители, и пассажиры, — отметили в пресс-службе МВД.

На 1 декабря призыв «Пристегнись!» прозвучал со всех мест в автомобиле: Наташа Королева и Евгении Гришковец пристегнулись на задних пассажирских сидениях, Дмитрий Лапиков — за рулем, а Эмир Кустурица пристегнулся на переднем пассажирском сидении.

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