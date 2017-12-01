Эмир Кустурица призвал калининградцев пристегиваться за рулем

Эмир Кустурица перед своим концертом в Янтарь-холле Светлогорска обратился ко всем калининградцам и россиянам, кто находится в пути, с призывом: «Пристегнитесь!».

— Несмотря на непрерывный дождь со снегом Эмир Кустурица демонстрировал приемы дорожной безопасности не спеша, уверенно, ровно, что говорит о том, что эти последовательные и четкие движения он проделывает перед отъездом постоянно. Своим примером знаменитый кинорежиссер показал, что пользоваться ремнями безопасности должны и водители, и пассажиры, — отметили в пресс-службе МВД.