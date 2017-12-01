Эмир Кустурица призвал калининградцев пристегиваться за рулем
Сербский кинорежиссер, музыкант, обладатель премий кинофестивалей Европы Эмир Кустурица присоединился к
Сербский кинорежиссер, музыкант, обладатель премий кинофестивалей Европы Эмир Кустурица присоединился к
Эмир Кустурица перед своим концертом в
— Несмотря на непрерывный дождь со снегом Эмир Кустурица демонстрировал приемы дорожной безопасности не спеша, уверенно, ровно, что говорит о том, что эти последовательные и четкие движения он проделывает перед отъездом постоянно. Своим примером знаменитый кинорежиссер показал, что пользоваться ремнями безопасности должны и водители, и пассажиры, — отметили в
На 1 декабря призыв «Пристегнись!» прозвучал со всех мест в автомобиле: Наташа Королева и Евгении Гришковец пристегнулись на задних пассажирских сидениях, Дмитрий Лапиков — за рулем, а Эмир Кустурица пристегнулся на переднем пассажирском сидении.