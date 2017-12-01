В Самаре реконструируют музей имени Алабина

«В преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года, когда в Самару ожидается приезд большого числа болельщиков, закрывать экспозицию и начинать реконструкцию было бы несвоевременным. Данный вопрос будет решаться уже после мундиаля, так же как и вопрос о строительстве в столице региона нового большого выставочного зала», — сказал врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов на выездном мероприятии депутатов губдумы.