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16:35 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре реконструируют музей имени Алабина

В Самаре подготовили проект реконструкции историко-краеведческого музея П. В. Алабина. Однако, несмотря на то, что техническое состояние здания давно требует ремонта, работы планируют начать только после ЧМ-2018.

«В преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года, когда в Самару ожидается приезд большого числа болельщиков, закрывать экспозицию и начинать реконструкцию было бы несвоевременным. Данный вопрос будет решаться уже после мундиаля, так же как и вопрос о строительстве в столице региона нового большого выставочного зала», — сказал врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов на выездном мероприятии депутатов губдумы.

Предполагается, что стоимость работ по реконструкции музея составит порядка 250 млн рублей.

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