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15:53 (мск), источник: Интерфакс

Дальнобойщики удивились причислению к иноагентам при отсутствии связи с иностранцами

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU — «Объединение перевозчиков России» не получает зарубежного финансирования, поэтому причины его включения в реестр НКО-«иноагентов» непонятны, сообщил председатель организации Андрей Бажутин.

«У нас была проверка. Из Минюста сегодня мне отзвонились и сообщили, что они направили нам материалы проверки. Мы материалы представили три дня назад, и за что это было произведено, мы так и не поняли, потому что никаких связей с иностранцами у нас нет вообще», — сказал Бажутин.

Он подчеркнул, что финансирование от зарубежных организаций «ОПР» не получает. По словам Бажутина, документы из Минюста в организацию пока не поступили.

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Ранее в четверг в пресс-службе Минюста России сообщили, что некоммерческая организация (НКО) дальнобойщиков «Объединение перевозчиков России», протестующая против системы взимания платы с большегрузных автомобилей «Платон», включена в реестр НКО-иностранных агентов.

В Минюсте отметили, что факт соответствия организации признакам НКО-иноагента установлен в ходе внеплановой документарной проверки, в соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих организациях».

Как сообщается на сайте «Объединения перевозчиков России», организация возникла «в ходе борьбы за права грузоперевозчиков, которая началась после введения системы “Платон” 15 ноября 2015 года». Она была создана для координации усилий наемных водителей и предпринимателей в транспортной сфере в разных регионах страны.

«Объединение перевозчиков России» — это первая организованная структура в сфере автоперевозок, которая работает во всероссийском масштабе и уже сейчас объединяет представителей в 43 регионах. Среди членов объединения предприниматели, осуществляющие транспортную деятельность, а также водители-профессионалы, представляющие сообщества наемных работников.

Система «Платон»

Система взимания платы с грузовых автомобилей массой более 12 тонн «Платон» была запущена 15 ноября 2015 года. Грузоперевозчиковобязали регистрировать свои автомобили на сайте системы и перед выходом машины в рейс пополнять счет в личном кабинете. Для списания средств со счета перевозчик должен оформить маршрутную квитанцию, либо установить бортовое устройство, фиксирующее маршрут.

Первоначально при запуске «Платона» тариф планировалось установить на уровне 3,73 руб. за 1 км и ввести штрафы за неоплату проезда до 1 млн руб., но после массовых акций протеста дальнобойщиков и обращений бизнеса был введен так называемый льготный тариф — 1,53 руб. за 1 км. Предполагалось, что с 15 апреля 2017 г. тариф будет поднят до 3,06 руб. за 1 км, но позднее решение было пересмотрено — в итоге тариф был повышен до 1,91 руб. за 1 км.

Власти также внедрили возможность постоплаты для пользователей системы, а также предоставили право вычета по транспортному налогу на сумму уплаченных в «Платон» сборов.

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