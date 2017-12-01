Тольяттинские инженеры проектируют летающий спорткар

Как пишет издание, проектируемый автомобиль выглядит как двухместный родстер. У спорткара не будет крыльев, он будет оснащен воздушной подушкой, система которой основана на технологии полета на малой высоте. Таким образом автомобиль сможет преодолевать невысокие препятствия, как бордюры, а также «взлетать» над неровностями на дороге. Предположительно, подушка будет срабатывать по нажатию всего лишь одной кнопки.