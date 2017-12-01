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16:39 (мск), источник: Volga News

Тольяттинские инженеры проектируют летающий спорткар

У спорткара не будет крыльев, он будет оснащен воздушной подушкой, система которой основана на технологии полета на малой высоте.

Компания Yagalёt, зарегистрированная на базе Тольяттинского института технического творчества и патентоведения, планирует выпуск летающего автомобиля, пишет motor1.com.

Как пишет издание, проектируемый автомобиль выглядит как двухместный родстер. У спорткара не будет крыльев, он будет оснащен воздушной подушкой, система которой основана на технологии полета на малой высоте. Таким образом автомобиль сможет преодолевать невысокие препятствия, как бордюры, а также «взлетать» над неровностями на дороге. Предположительно, подушка будет срабатывать по нажатию всего лишь одной кнопки.

В настоящее время проект летающего автомобиля находится в стадии разработки.

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