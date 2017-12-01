В поездах БЖД можно будет заплатить по карточке за чай или постельное белье

Источник: БЕЛТА

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога внедряет в поездах pos-терминалы для оплаты своих услуг по банковским платежным карточкам, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

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«Для улучшения обслуживания пассажиров БЖД совместно с ОАО “АСБ Беларусбанк” продолжает реализацию проекта по внедрению оплаты услуг железнодорожного транспорта по банковским платежным карточкам в поездах межрегиональных и международных линий с использованием переносных платежных pos-терминалов. Воплощение в жизнь данного проекта позволит пассажирам рассчитываться в поездах за чайную продукцию и постельное белье с помощью банковской карточки», — рассказали в БЖД.

Реализация проекта проводится поэтапно. Сначала услуга расчета по банковским карточкам с использованием переносных платежных терминалов была внедрена в поездах региональных линий экономкласса, курсирующих по направлению Минск-Осиповичи и поезде межрегиональных линий № 658/657 Брест-Витебск. В настоящее время внедрение безналичных расчетов продолжено в поездах межрегиональных и международных линий формирования БЖД.

«Более 80 переносных платежных терминалов уже применяется для оплаты по банковским карточкам в поездах белорусской магистрали. Информацию о возможности оплаты услуг с помощью банковских платежных карт можно узнать у работников поездной бригады», — уточнили в БЖД.

В поездах международных линий расчет по банковским карточкам производится при нахождении поезда на территории Беларуси.