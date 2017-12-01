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16:11 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Филарет: Украинская православная церковь никогда не вернется в Московский патриархат

Глава неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет (Денисенко) на пресс-конференции в Киеве заявил, что УПЦ никогда не вернется в Московский патриархат, потому что Украина — это независимое государство.

Источник: РИА "Новости"

«Как они в своем государстве имеют свою независимую церковь, так и мы хотим иметь свою независимую автокефальную церковь. Поэтому возврата не будет никогда», — цитирует Филарета ТАСС. Тем не менее, киевский патриарх сказал, что заинтересован в примирении с Русской православной церковью (РПЦ). «Я подчеркнул, что мы тоже жаждем примирения с патриархатом, и написал обращение ради примирения с РПЦ», — заявил Филарет.

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При этом, по словам киевского патриарха, инициатива о примирении РПЦ и УПЦ КП пошла от Московского патриархата. «Причем не прямо из Москвы в Киев, а через Нью-Йорк, через митрополита иностранной российской церкви Илариона», — сообщил киевский патриарх.

Накануне Филарет обратился с письмом к патриарху Кириллу. В нем он попросил восстановить евхаристическое и молитвенное общение с христианами, состоящими в украинском церковном расколе. В РПЦ восприняли письмо Филарета как предложение начать переговоры по прекращению разделения.

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