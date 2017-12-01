Филарет: Украинская православная церковь никогда не вернется в Московский патриархат

«Как они в своем государстве имеют свою независимую церковь, так и мы хотим иметь свою независимую автокефальную церковь. Поэтому возврата не будет никогда», — цитирует Филарета ТАСС. Тем не менее, киевский патриарх сказал, что заинтересован в примирении с Русской православной церковью (РПЦ). «Я подчеркнул, что мы тоже жаждем примирения с патриархатом, и написал обращение ради примирения с РПЦ», — заявил Филарет.