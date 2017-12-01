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16:17 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Под Воронежем после ремонта открылись участок трассы А-134 и путепровод

Участок трассы А-134 у сити-парка «Град» и транспортная развязка на аэропорт открылись после капитального ремонта в пятницу, 1 декабря.

Источник: govvrn.ru

Трасса А-134 имеет особое стратегическое значение, поскольку является продолжением магистрали М-4 «Дон» и соединяет Воронеж со столицей. Интенсивность движения здесь составляет 45 тыс. автомобилей в сутки, а к 2029 году прогнозируется увеличение этого показателя до 66 тыс. автомобилей в сутки.

Капитальный ремонт магистрали длиной 12,5 км начался в октябре 2016 года. После реконструкции участок соответствует всем параметрам технической категории I-б. Автомобили движутся по трем полосам шириной 3,75 м в одном направлении — в сторону Воронежа. Расширение трассы позволило увеличить пропускную способность почти вдвое. Покрытие дороги состоит из щебеночно-мастичного асфальтобетона, гарантийный срок верхнего слоя — не менее четырех лет, нижнего — не менее восьми.

— Самым трудоемким было переустройство всех коммуникаций на отремонтированном участке дороги: линий связи, канализации, водопровода, газопровода. Установлено 595 столбов освещения, 914 новых светильников. Обустроено более 30 примыканий и съездов, шесть пешеходных переходов, установлены шумовые экраны, перильные и барьерные ограждения, — рассказал начальник ФКУ «Черноземуправтодор» Александр Лукашук.

Пешеходные переходы оборудовали тактильной плиткой для незрячих пешеходов, со специальным рельефом, указывающим направление движения. В зоне переходов дорогу оснастили линиями противоскольжения, на таких участках выше коэффициент сцепления.

Остановка в районе областной больницы будет перенесена на 60 м ближе к улице Ломоносова, так будет проще разъезжаться транспорту, и движение станет более безопасным, добавил Лукашук.

Завершен ремонт путепровода через автомобильную дорогу на 5-м км трассы А-134 — транспортной развязки на аэропорт. Путепровод был построен в 1970 году, и с тех пор не ремонтировался, движение было организовано в две стороны. После капитального ремонта автомобили будут двигаться только в сторону Воронежа, но по двум полосам шириной по 3,5 м. Построена пешеходная дорожка, по которой можно безопасно и комфортно перейти с одной стороны на другую.

Длина путепровода увеличилась на 5 м, ширина — на 2 м, габарит — на 1,5 м. На объекте заменили сопряжения, конусы, пролетные строения, усилили опоры. Гарантия на верхний слой покрытия путепровода — не менее 4 лет, на нижний — не менее 5.

— Реконструкция этого участка доставляла неудобства участникам дорожного движения, так как предполагала объезд при движении со стороны аэропорта. Теперь передвигаться будет не только удобно, но и безопасно, потому что при реконструкции изменена схема организации дорожного движения. Уменьшилось количество конфликтных точек, возросла пропускная способность, — отметил начальник управления госавтоинспекции по Воронежской области Евгений Шаталов.

Торжественное открытие движения по отремонтированным участкам дороги состоялось на 5-м км трассы А-134 в Воронеже.

— Первая, большая часть реконструкции в этом году выполнена. Можно сказать, что строители выполнили работы в срок — обещали закончить в ноябре, сегодня 1 декабря, и мы принимаем путепровод и въезд в Воронеж с московского направления, на который ушла сумма из федерального бюджета 1 млрд 230 млн рублей. В следующем году будет реконструирован выезд из Воронежа, с меньшими потерями для водителей, и сумма будет гораздо меньше. Работы должны быть завершены также к ноябрю 2018 года. Путепровод стоимостью 60 млн рублей соответствует всем нормативам, и лет на 25−30 будет обеспечивать потребности нашего города. Будем и дальше улучшать дороги в Воронеже и в целом области, — сообщил губернатор Алексей Гордеев.

С конца октября дорожники приступили к капитальному ремонту трассы по направлению из Воронежа в Москву. Реконструкция обойдется в 800 млн рублей, так как на этом участке меньше коммуникаций, разворотных полос и примыканий, добавил Александр Лукашук.

Также в планах строителей на будущий год капремонт участка трассы Курск-Воронеж и дороги в районе села Третьяковка.

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