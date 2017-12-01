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16:20 (мск), источник: РИА Новости

Вышедшая замуж за саму себя британка призналась в измене

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Британка Софи Теннер, которая два года назад вышла замуж за саму себя, рассказала об измене в своем браке.

Выступая в передаче This Morning, женщина призналась, что завела роман с неким Руари Барретом, который до этого был сторонником исключительно полигамных отношений.

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Их связь продолжалась пять месяцев, после чего Баррет последовал примеру Теннер и тоже женился сам на себе.

Разводиться Теннер не собирается, так как давала клятву быть с собой, пока «смерть не разлучит их».

Свадьба Теннер состоялась в мае 2015 года в присутствии нескольких десятков гостей. Затем женщина отправилась в свадебное путешествие.

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