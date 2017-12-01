Вышедшая замуж за саму себя британка призналась в измене

Выступая в передаче This Morning, женщина призналась, что завела роман с неким Руари Барретом, который до этого был сторонником исключительно полигамных отношений.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/_3RxhNTqSvc?rel=0?wmode=opaque" frameborder="0" gesture="media" allow="encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Их связь продолжалась пять месяцев, после чего Баррет последовал примеру Теннер и тоже женился сам на себе.

Разводиться Теннер не собирается, так как давала клятву быть с собой, пока «смерть не разлучит их».